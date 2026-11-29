사진=MLS 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]승리 히어로는 손흥민(LA FC)이었다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전에서 4대1로 이겼다. 시리즈는 1승1패. 운명의 3차전은 12월 3일 펼쳐진다.

이날 선발로 나선 손흥민은 전반 7분 득점포를 가동했다. 그는 역습 상황에서 단독 드리블로 상대 진영을 파고 들었다. 왼쪽에 있던 드니 부앙가와 패스 플레이를 주고 받아 기습적인 왼발 슈팅을 시도했다. 손흥민의 발끝을 떠난 공은 세인트루이스의 골포스트 상단을 맞고 그대로 골라인 안으로 빨려들어갔다. 지난달 15일 오스틴FC(3대1 승)와의 정규리그 경기 이후 6경기 만의 득점포였다. 당시 손흥민은 1골-2도움을 기록했다.

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손흥민은 팀이 2-0으로 앞서던 전반 22분에도 '골 맛'을 봤다. 오른쪽 측면에서 상대 실수로 얻은 볼을 잡아 또 왼발로 추가골을 완성했다. 손흥민은 MLS PO에서 처음으로 멀티골을 기록했다. LA FC는 손흥민의 멀티골을 앞세워 승리를 거머쥐었다.

Los Angeles FC forward Son Heung-Min runs with the ball during the first half of an MLS soccer match against St. Louis City, Saturday, Nov. 28, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/William Liang)

경기 뒤 MLS 사무국은 '벼랑 끝에 몰린 상황에서 손흥민과 부앙가가 제 몫을 톡톡히 해냈다. 둘은 팀의 4대1 승리에 앞장섰다. 이로써 LA FC는 PO 무대에서 경쟁을 이어가게 됐다. 손흥민이 MLS 무대에서 골을 기록한 것은 한 달이 넘은 시점이었다. 하지만 그는 세인트루이스를 상대로 멀티골을 기록했고, 득점 감각을 다시 깨우기 더할 나위 없이 완벽한 순간이었다. 손흥민은 상대 수비진을 끊임없이 괴롭혔다'고 극찬했다. 그는 경기 최우수 선수(MOM)로도 선정됐다.

Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) controls the ball while under pressure from St. Louis City forward Jeong Sang-bin (77) during the first half of an MLS soccer match Saturday, Nov. 28, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/William Liang)

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경기 뒤 손흥민은 "팀을 위해 뭔가 해내고 싶었다. 우리 모두가 그렇게 해냈다고 생각한다. 물론 골을 넣기 위해 이곳에 왔지만, 무엇보다 승리를 위해 뛰고 있다. 그래서 팀을 위해 최선을 다하려고 노력한다. 이번 경기에서 팀에 도움이 될 수 있어서 정말 기쁘다"며 "아직 모든 게 끝난 건 아니다. 다음 PO 경기까지 중요한 시간이 남아있다. 원정에서 확실한 존재감을 보여주며, 특별한 밤을 만들어 볼 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com