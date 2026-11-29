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[울산=스포츠조선 박찬준 기자]"이정효 감독 같은 지도자가 되고 싶다."

은퇴한 이 용의 꿈이었다. 이 용은 29일 울산문수축구경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드에서 은퇴 경기를 치렀다. 이 용은 이날 주장 완장을 차고 선발 명단에 포함돼 33분간 그라운드를 누볐다. 여전한 클래스를 자랑한 이 용은 윤종규와 교체돼 나왔다. 양 팀 선수들이 모두 나와 이 용을 안아주며, 그의 마지막 길을 응원했다.

전반전이 끝난 후 이 용의 은퇴식이 열렸다. 이 용과 함께 선수생활을 한 김승규, 이호, 박주호의 영상 편지가 전광판을 통해 상영됐다. 이어 가족들이 꽃다발을 전달했다. 이 용은 직접 마이크를 잡고 팬들에게 은퇴 메시지를 전한 후 마지막으로 경기장을 돌며 사인볼을 전달했다.

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경기 후 기자회견에 나선 이용은 "경기를 임했을때 울산 선수들, 감독, 코치, 팬들에게 폐 끼치지 않도록 하려고 했다. 결과가 좋았으면 좋았겠지만, 아쉬움이 좀 있었다"고 했다. 이어 "10개월 동안 상체 웨이트만 했다. 한 달 전에 몸을 만들어야 해서 운동을 했는데 종이리 근육이 좀 찢어졌다. 2주 정도 쉬다가 이번주 같이 하면서 만들었다"며 "아무래도 특별한 날이기에 선수들이 도와줘서 잘 풀렸던 것 같다"고 웃었다.

사실 현역 마무리는 지난해에 했다. 당시와 비교를 묻자 이 용은 "작년에 수원FC에서 강등이 되면서 선수생활을 마무리하게 됐는데, 선수생활 마무리보다 수원FC 강등이 마음이 아팠다. 마무리하면서 수원FC 팬분들께 죄송했다. 바로 승격해서 누구보도 기뻤다"고 했다.

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그래서 인지 이날 이 용은 눈물을 보이지 않았다. 이 용은 "준비한 멘트들이 많았다. 막상 인터뷰할때 마이크가 귀에 들리면서 준비한 것의 3분의 1도 못했다. 아쉬움이 있었다"고 했다. 이어 "우리 부모님, 누나, 장모님, 장인 어른이 응원해줬다. 선수때 예민했는데도 묵묵히 잘할 수 있게 응원해준 아내에게 고맙고 사랑한다고 전하고 싶다"고 했다.

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이날 이 용은 울산과 전북 팬들 모두에게 환호를 받았다. 이 용은 "행복하게 축구를 했던 것 같다. 첫 팀이 울산이었고, 두번째 팀이 전북이었다. 좋은 환경, 팬, 구단에서 좋은 추억을 나눴다. 중간 부상이 있었지만, 그때도 감독님 선수들 모두 가족 같이 대해줬다. 그 팀에게 박수 받으면서 떠날 수 있어 영광이다. 기회를 만들어 준 울산에 감사하다"고 했다.

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이제 이 용은 지도자로 변신했다. 그는 "코치 생활 하다보니 혼란스러운 부분도 있었고, 어색한 부분도 많았다. 감독님, 코치님이 도와주면서 잘 할 수 있었다. 코치 하면서 지도자가 쉽지 않구나 싶었다. 선수 관리나 전술에서 중심을 갖고 1, 2년 맞추는게 쉽지 않았다. 공부하고 배워야 한다는 것을 느꼈다"고 했다. 이어 "지장, 용장 등 여러 감독님들이 계신대, 유명 선수 출신 감독님들을 보면 전술적인 면이 떨어진다고 평가를 받는다. 전술적으로나 매니지먼트 적으로 많이 준비해서 이정효 감독님 같은 감독이 될 수 있도록 하겠다. 많은 것을 보고 있다. 닮고 싶은 감독님이시다. 열심히 노력하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com