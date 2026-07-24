'벤츠가 후원하니 다르구나' 한국여자오픈 우승자 김민솔, 대형 SUV 선물 받았다

사진제공=메르세데스 벤츠 코리아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 한국여자오픈 우승자 김민솔에게 대형 SUV 차량을 선물했따.

Advertisement

벤츠는 23일 서울 성수동에 위치한 메르세데스-벤츠 스튜디오 서울에서 '메르세데스-벤츠 제40회

한국여자오픈골프선수권대회' 우승자인 김민솔 (20, 두산건설)에게 우승 부상인 메르세데스-벤츠 GLE 450 4MATIC 전달식을 진행했다.

이날 전달식에는 메르세데스-벤츠 코리아 쉬린 에미라 대표이사와 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 이상국 부사장이 참석해 김민솔의 우승을 축하하고 앞으로의 활약을 응원했다.

Advertisement

메르세데스-벤츠 코리아 쉬린 에미라 대표이사는 "메르세데스-벤츠 코리아가 올해 처음으로 타이틀 스폰서로 함께한 한국여자오픈의 우승자인 김민솔 선수에게 우승 부상을 직접 전달하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "오랜 노력과 도전 끝에 이뤄낸 값진 성취를 진심으로 축하하며, 이번 차량이 김민솔 선수와 가족의 향후 여정에 좋은 동반자가 되기를 바란다"고 말했다.

Advertisement

메르세데스-벤츠 코리아는 올해 처음으로 대한골프협회(KGA)와 함께 국내 최고 권위의 내셔널 타이틀 대회인 한국여자오픈골프선수권대회의 타이틀 스폰서로 참여했다. 대회는 지난 6월 11일부터 14일까지 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열렸으며, 나흘간 약 1만 8천 명의 갤러리가 현장을 찾았다.

김민솔은 "국가대표 시절부터 꼭 우승하고 싶었던 한국여자오픈에서 생애 첫 내셔널 타이틀을 차지하고, 우승 부상으로 GLE 450 4MATIC까지 받게 되어 오래도록 기억에 남을 것 같다"며 "아직 운전면허는 없지만 언제나 가장 가까이에서 응원해 주신 부모님께 감사의 마음을 담아 이 차량을 선물할 계획"이라고 소감을 밝혔다.

Advertisement

김민솔은 최종 합계 4언더파 280타를 기록하며 생애 첫 내셔널 타이틀 우승을 차지했다. 이번 우승으로 한국여자프로골프 역사상 최고 수준인 우승 상금 4억 원과 GLE 450 4MATIC을 부상으로 받았으며, 여자 골프 메이저 대회인 AIG 위민스 오픈과 일본 내셔널 타이틀 대회인 일본여자오픈골프챔피언십 출전권도 획득했다.

Advertisement

한편 이날 전달식에서는 김민솔과 우승을 함께한 캐디에게도 메르세데스-벤츠 GLB 250 4MATIC 1년 리스 혜택이 전달됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com