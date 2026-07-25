디오픈 '분노 폭발' 그후 1주, 입 연 디섐보 "벌타만 없었다면..."

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[스포츠조선 박상경 기자] 이제 모든 앙금이 풀린 것일까.

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미국 골프닷컴은 24일(한국시각) '브라이슨 디섐보가 2026 디오픈 2라운드에서 벌어진 사건에 대해 입을 열었다'고 전했다. 디섐보는 디오픈 2라운드 5번홀(파4)에서 두 번째 샷을 준비하던 과정에서 공 뒤쪽 풀을 밟았는데, 대회를 주관하는 R&A는 '라이(공이 놓인 상태) 개선'을 이유로 2벌타 처분을 내렸다.

디섐보는 벌타 처분이 내려지자 관계자들과 격렬한 언쟁을 벌였고, "대회를 기권하겠다"고 이야기 한 것으로 드러나 논란이 됐다. 하지만 디섐보는 SNS를 통해 대회를 마저 치르겠다는 의사를 드러냈고, 결국 최종 합계 2오버파 공동 14위로 대회를 마무리 했다. 마크 다본 R&A CEO는 디섐보의 발언에 대해 "감정적인 요소가 있었던 게 분명하다. 그 심정은 충분히 이해한다"면서도 "유감스럽지만 규칙상으로 매우 정확한 결정이었다. 그는 훌륭한 경기를 펼치며 우승하고 싶어 한다. 우리는 공정한 평가를 내리고자 했다"고 말했다.

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당시 디섐보의 행동에 비난이 이어졌다. 마르코 팬지(잉글랜드)는 "밤 11시가 넘어서 티 타임을 배정 받았다. 우스꽝스러운 일"이라고 불만을 드러냈다. 로리 매킬로이(북아일랜드)는 "그 장면을 TV로 봤다. 판정은 정확했다"며 "그의 행동 대부분이 쇼라고 생각한다. 관심을 끌려는 의도도 크다. 그렇게 대회를 인질로 잡고 선수, 관계자들을 기다리게 하는 모습은 보기 좋지 않다"고 직격탄을 날렸다. 닉팔도 역시 "디섐보가 정신을 놓고 있다"고 비난했다. 3라운드에 참가한 디섐보는 "할 말이 없다"고 응수한 바 있다.

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LIV골프 영국 대회에 참가한 디섐보는 취재진으로부터 디오픈에 대한 소회를 질문 받았다. 그는 "3~4라운드에서 좀 더 분발했다면 어땠을까 싶다. (2라운드) 5번홀, 11번홀에서 각각 3타를 잃은 걸 빼면 아마 공동선두였을 것이고, 어쩌면 클라렛 저그를 손에 쥐고 있었을 것"이라고 말했다. 당시 공동 6위로 대회를 마쳤던 루카스 허버트(호주)와 이번 LIV 대회 공동 선두를 달리고 있는 부분에 대해선 "지난 주 허버트와 대결할 수 있었다면 좋았겠지만, 그렇게 되지 않았다"며 "하지만 인생은 계속된다. 누구든 인생에서 역경이 있기 마련이고, 나는 내가 옳다고 믿은 것에 열정적이었다"고 벌타 처분을 곱씹었다. 그러면서 "지금은 그저 일어난 일이고, 이젠 앞으로 나아가야 한다는 걸 깨달았다. 이겨내야 한다"고 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com