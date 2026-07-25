'선수-고객'과 함께 성장 박차…까스텔바작의 특별한 스킨십 '눈길'

사진제공=까스텔바작

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형지글로벌(대표이사 최준호)의 프랑스 오리진 골프웨어 브랜드 까스텔바작의 '스킨십 마케팅'이 더욱 강화된다.

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까스텔바작은 최근 롯데프리미엄아울렛 VIP고객을 대상으로 '프로와 함께 하는 1:1 맞춤형 레슨 행사'를 개최했다. 까스텔바작 후원을 받고 있는 박송이 프로가 일일 강사로 초빙돼 골퍼들의 고민을 해결하는 '원 포인트 레슨'과 더불어 자신만의 필드 노하우를 전수해 고객들의 뜨거운 반응을 이끌어 냈다.

까스텔바작의 최대 강점은 탄탄한 포괄적 선수 후원 체계다. KPGA, KLPGA 투어 프로를 비롯해 골프 관련 인플루언서 등 미디어 프로, 브랜드 파트너 프로 등 다양한 영역의 선수들을 꾸준히 지원하고 있다. 투어 프로 경기력 향상을 위한 지원 뿐만 아니라, 미디어 프로·골프 인플루언서도 지원해 뛰어난 기능성 뿐만 아니라 고객들에게 친숙한 브랜드 이미지를 구축했다. 또 전국 단위로 파트너 프로를 모집해 현장 레슨, 필드 홍보 등 다각도의 활동을 지원하고 있다. 이런 전방위적인 후원 체계 구축을 통해 선수들의 도전과 성장을 넘어, 골프 팬 베이스 확장, 골프 전문 브랜드로서의 정체성을 강화해왔다.

까스텔바작의 선수 후원은 단순히 의류 지원에 그치지 않는다. 제품 기획에도 후원 프로 선수들의 실착 경험과 피드백을 지속적으로 반영한다. 이를 바탕으로 발매되는 신제품은 프로 선수들이 추구하는 기능성 뿐만 아니라 고객들이 원하는 실용성, 디자인까지 동시에 갖추고 있다.

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까스텔바작은 포괄적 프로 후원 체계와 제품 라인업을 기반으로 향후 고객 경험 확장 활동을 더욱 강화한다. 레슨, 필드 현장에 전문가가 직접 제품을 착용해 브랜드 신뢰도 뿐만 아니라 기능성, 실용성까지 고객에게 자연스럽게 전달하고, 다양한 행사와 프로모션을 통해 '스킨십 마케팅'을 통한 고객 유대감을 강화할 방침이다.

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까스텔바작 마케팅팀 최광호 팀장은 "고객과의 다양한 스킨십은 브랜드 친밀감, 유대감을 한층 강화하는 중요한 접점"이라며 "앞으로도 까스텔바작이 구축한 포괄적 프로 후원 체계를 통해 고객들이 원하는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com