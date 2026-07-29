韓스폰서도 '챔피언십 시리즈' 잠정 합류? PGA투어, 日보험사 영입 '재편 첫발'

사진출처=제네시스 인비테이셔널 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 보험사 솜포가 PGA(미국프로골프)투어 스폰서로 참여한다.

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PGA투어는 29일(한국시각) 솜포가 프로코어 챔피언십의 새 스폰서로 참가하며, 2027년 7월 캘리포니아주 나파에서 첫 대회를 치른다고 발표했다. '솜포 챔피언십'으로 간판이 바뀌는 이 대회는 2028년부터 신설될 '챔피언십 시리즈'에 포함된다.

PGA투어는 지난 6월 트래블러스 챔피언십 기간 기자회견을 통해 2028년부터 대회 이원화 구상을 밝혔다. 상위 130명의 선수가 참가하는 챔피언십 시리즈와 나머지 선수들이 참가하는 챌린저 시리즈를 만들고, 승강제를 실시하겠다고 밝혔다. 챔피언십 시리즈는 23~24개 대회로 2월부터 8월까지 진행할 예정이며, 스폰서 초청 제도는 폐지하기로 했다.

미국 골프닷컴은 '당초 PGA투어가 이 발표를 했을 때 골프계 일각에선 어이없다는 반응을 보였다. 실질적인 결정은 스폰서에 달려 있기 때문이다. 대회 이원화에 앞서 그런 대회가 어디서 열리고, 누가 비용을 댈 것인가가 관건이었다'며 '솜포 챔피언십에 대한 발표는 중대한 변화의 첫 걸음이라는 데 의미를 갖고 있다. 어떤 대회가 새롭게 챔피언십 시리즈에 포함되고, 제외될 지를 시사하기 때문'이라고 평했다.

AFP연합뉴스

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챔피언십 시리즈 구상이 발표된 후 어떤 대회가 포함될 것인지에 대한 설왕설래가 오갔다. 소위 4대 메이저 대회(마스터스 토너먼트, 디오픈, US오픈, PGA챔피언십)를 비롯해 더 플레이어스 챔피언십, 트래블러스 챔피언십은 무난하게 챔피언십 시리즈 일정표에 포함될 것으로 예상됐다. 이런 가운데 솜포 챔피언십이 한 자리를 차지하면서 나머지 기존 대회 중 어떤 대회가 챔피언십 시리즈에 포함될 지 관심이 커지게 됐다.

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골프닷컴은 '나머지 미정 슬롯 중 투어 측에서 선호하는 몇 개가 선택될 것이라는 건 상식적인 이야기'라고 적으며 제네시스 인비테이셔널, WM 피닉스 오픈, 페블비치 프로암 등을 예로 들었다.

현재 국내 기업이 스폰서로 참여 중인 PGA투어 대회는 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러)과 더 CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러)다. 제네시스 인비테이셔널은 더 플레이어스 챔피언십(총상금 2500만달러), 마스터스 토너먼트, US오픈(이상 총상금 각 2250만달러), PGA챔피언십(총상금 2050만달러)에 이어 상금 규모 5위 수준 대회다. 더 CJ컵 바이런 넬슨도 상위 규모의 대회로 꼽힌다.

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2011년 창설된 제네시스 인비테이셔널은 PGA투어와 오는 2030년까지 계약돼 있다. CJ컵 바이런 넬슨도 2024~2033년 10년 계약 중이다. 두 대회 모두 무난히 챔피언십 시리즈 일정에 포함될 가능성이 점쳐지는 이유다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com