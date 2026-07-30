'해체 위기' LIV골프, 결국 시즌 최종전마저 취소…결국 역사 속으로 사라지나

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 LIV골프는 역사 속으로 사라지는 걸까.

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미국 매체 프런트오피스스포츠(FOS)는 29일(한국시각) 소식통 발언을 인용해 '내달 말 디트로이트 세인트 존스 리조트의 더 카디널에서 개최될 예정이었던 LIV골프 팀 챔피언십 미시간이 취소될 예정'이라고 전했다. .

이 대회는 LIV골프 한 시즌을 마감하는 대회다. 올해는 오는 8월 28~31일 총상금 4000만달러(약 580억원), 우승 상금 1120만달러(약 162억원) 규모로 펼쳐질 예정이었다. 작년 팀 챔피언십은 총상금 5000만달러, 우승 상금 1400만달러였다.

FOS는 '당초 관계자들 사이에선 팀 챔피언십에 앞서 열릴 LIV골프 인디애나폴리스가 취소될 것이라는 예상이 있었다. 올 시즌을 끝으로 후원 중단을 선언한 사우디아라비아국부펀드(PIF)의 자금 지원이 예상보다 빨리 끊길 수 있다는 우려가 컸기 때문'이라며 '내달 7일 트럼프 내셔널 골프 클럽 배드민스터에서 뉴욕 대회가 열린 뒤 인디애나폴리스 대회도 현시점에선 개최될 전망'이라고 전했다.

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팀 챔피언십 개최 불확실성은 앞서 제기된 바 있다. LIV골프 크릭스GC 소속인 마르틴 카이머(독일)는 최근 투데이즈골퍼와의 인터뷰에서 "팀 챔피언십 대회가 열릴 가능성이 매우 낮다"고 말했다. FOS는 '현재 LIV골프 소속 선수에게 팀 챔피언십 취소에 대한 내부 공지나 메모는 없다'고 설명했다.

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LIV골프는 PIF의 후원 중단 선언 직후 뉴올리언스에서 개최할 예정이었던 LIV골프 루이지애나를 취소한 바 있다. 팀 챔피언십까지 치르지 못하면서 올 시즌을 12개 대회로 마무리하게 됐다

LIV골프 수뇌부는 PIF를 대체할 새로운 투자자를 물색 중이다. 최대 3억5000만달러(약 5079억원)의 투자를 유치한다는 목표 하에 사모 펀드 접촉설 등이 들렸지만, 진전은 없는 상황이다. 이에 대해 카이머는 "(LIV골프에 대해) 많은 관심이 쏟아지고 있고, 전망도 밝다고 본다"면서도 "투자자 서명이 없다면 아무런 소용이 없다. 투자를 받지 못한다면 우리는 내년에 LIV골프에서 경기를 할 수 없게 된다"고 냉정하게 진단했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com