"많이 언급되진 않지만…" 넬리 코르다가 꼽은 좋은 스윙의 비결, '이것' 떠올리라는데

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 여자 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)가 꼽은 좋은 스윙을 만드는 비결은 뭘까.

Advertisement

세 번째 메이저 제패 및 그랜드슬램을 노리는 코르다가 좋은 스윙을 만드는 비결을 공개했다. 코르다는 영국 토크스포트와의 인터뷰에서 "내가 항상 먼저 떠올리는 건 템포"라고 밝혔다. 그는 "많은 이들이 테이크어웨이에서 너무 빠르게 스윙을 시작하고, 탑에서 전환하는 과정도 너무 빠르게 한다"며 "전환 동작이 뚝뚝 끊기지 않도록 충분한 시간을 주는 게 중요하다"고 말했다. 또 "많이 언급되진 않지만, 나는 템포가 골프에서 가장 중요한 부분 중 하나라고 생각한다"며 "스윙이 거칠거나 투박해 보여도 상관 없다. 중요한 건 자신감을 갖는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "위대한 선수들의 공통점은 모든 샷의 템포가 일관적이라는 것"이라며 "항상 자신의 템포를 다듬고, 원하는 샷을 어떻게 칠 지 고민하는 게 중요하다"고 강조했다.

코르다는 올 시즌 LPGA투어 평균 드라이브 거리 277.44야드(약 253.7m)로 부문 9위다. 하지만 평균 타수는 69.05타로 1위다. 장타를 앞세우면서도 정교한 샷으로 그린을 정확하게 공략하면서 타수를 줄이고 있다.

PGA(미국프로골프)투어 메이저 대회 6회 우승을 거둔 리 트레비노(미국)는 "지금까지 많은 선수들과 함께 플레이 해봤지만, 코르다처럼 인상적인 선수는 본 적이 없다. LPGA(미국여자프로골프)투어에 그가 있다는 건 정말 행운"이라고 극찬한 바 있다.

Advertisement

미국 HITC는 '코르다가 리듬을 타기 시작하면, 샷을 놓치는 게 오히려 놀라울 정도'라며 '그는 엄청난 파워를 아무렇지도 않게 만들어내는 것처럼 보인다'고 적었다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com