한국골프장경영협회, 전국 8개 지역협의회 개최, 안전·환경·노무 현안 '집중 점검'

한국골프장경영협회 경기북부지역협의회

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[스포츠조선 정현석 기자]한국골프장경영협회(회장 최동호)가 지난 7월 한 달간 전국 8개 지역협의회를 순회하며 안전관리와 환경·노무 현안, 여름철 코스관리 대응 방안을 공유하는 자리를 가졌다. 이번 순회 회의는 경기남부·경기동부·경기북부·영남·호남·충청·강원·제주 등 전국 회원사를 대상으로 진행됐다.

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이번 회의에서는 최근 개정된 '골프장 안전점검 매뉴얼'과 산업안전보건 관련 법령을 중심으로 회원사의 실질적인 대응 방안이 집중적으로 다뤄졌다.

안전 체계 구축 및 근로자 보호 조치 강화

협회는 고소작업대 사용 시 아웃트리거 설치 등 작업 현장의 필수 안전수칙 준수를 강조했다. 이와 함께 캐디 등 고객응대 근로자에 대한 감정노동 보호조치를 한층 강화할 것을 회원사에 당부했다.

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개정된 안전점검 매뉴얼에 따라 회원사들이 갖춰야 할 주요 안전관리 항목으로 경영자 및 관리감독자 안전교육 체계 구축, 골프장 내 위험지역 관리 및 카트 안전점검, 캐디 감정노동 보호 및 작업환경 개선, 하절기 환경 점검 및 선제적 노무 대응 등이 꼽혔다.

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협회는 여름철 환경오염 특별점검에 대비해 폐수배출·방지시설 사전 점검, 예지물 및 폐기물 처리, 물 관련 서류 정비 등 환경관리 전반의 자체 점검을 요청했다.

또한 여름철 의약품 제공과 관련해 약사법 준수를 위한 안내문 게시 권고 및 회원사 모범사례를 소개했다. 노무 분야에서는 정부가 추진 중인 주 4.5일제와 정년 연장 등 향후 예상되는 노동환경 변화에 회원사들이 선제적으로 대비할 수 있도록 주요 정보와 가이드라인을 전달했다.

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폭염 속 잔디 뿌리 보호… 8월 코스관리 전략 제시

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협회 부설 한국잔디연구소는 기후 변화에 맞춘 8월 코스관리 전략을 발표했다. 연구소는 올여름 장마가 예년보다 늦게 시작된 데다 지역별 강수 편차가 크고, 장마 직후 극심한 폭염이 이어지는 기상 특성을 분석해 대책을 제시했다.

한국잔디연구소 관계자는 "과습과 고온이 동시에 발생하는 환경에서는 잔디의 외관 유지보다 뿌리 기능 보호와 회복력 확보가 최우선"이라고 설명했다.

연구소는 고온기 맞춤형 관리기법으로 배수 관리 및 통풍 개선, 시린징 관수, 그린 팬 운영 등을 제안했으며, 그린과 페어웨이의 병해 예방, 토양수분·예고·시비 관리 등 8월 핵심 관리 수칙을 공유했다.

최동호 한국골프장경영협회 회장은 "기후변화와 안전·환경 규제 강화로 인해 골프장 운영 여건이 갈수록 녹록지 않은 상황"이라며, "협회는 회원사들이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 코스관리 기법과 제도 대응 정보를 지속적으로 제공해 안전한 골프장 운영과 경영 안정화를 이루도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.