35도 폭염은 '가을의 여왕' 우승을 허락하지 않았다...이다연 기적의 대역전승, 17번째 통산 10승 [원주 현장]

사진제공=KLPGA

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[원주=스포츠조선 김용 기자] 35도 폭염을 이겨내지 못한 '가을의 여왕', 이다연 기적의 역전승.

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김수지가 '가을의 여왕' 타이틀을 뗄 걸로 보였다. 하지만 징크스 아닌 징크스는 쉽게 사라지지 않았다. 김수지가 눈물을 흘리는 사이, 이다연이 극적으로 KLPGA 통산 10승째를 거뒀다. 역대 17번째 10승 대기록이다.

이다연은 2일 강원도 원주 오로라골프앤드리조트에서 막을 내린 KLPGA 투어 후반기 시작을 알리는 '2026 오로라월드 챔피언십' 최종 라운드에서 3언더파를 기록, 4라운드 합계 12언더파를 기록하며 김수지를 1타 차이로 제치고 우승을 차지했다.

정말 기적과 같은 우승이었다. 2타 차이로 뒤진 채 시작한 최종 라운드. 트리플 보기를 쳤다. 마지막 2홀을 남기고 2타 뒤지고 있었다. 이를 뒤집어버린 이다연이었다.

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9언더파로 시작한 이다연은 3번홀 버디로 선두 김수지를 1타 차이까지 쫓았다. 하지만 파4 5번홀에서 통한의 트리플 보기를 범하며 우승 경쟁에서 밀리는 듯 했다.

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하지만 하늘은 이다연 편이었다. 파4 9번홀 세컨드샷이 그대로 홀컵에 빨려들어가며 샷 이글을 기록했다. 후반 포기하지 않을 동기부여를 해준 셈.

하지만 김수지도 강했다. 35도 폭염, 무더운 날씨 속 타수를 잃지 않으며 침착하게 2위권과 2~3타 차이를 유지했다. 특히 15번홀 이다연이 '버디 예약' 찬스를 만들어놓은 가운데 약 14m 장거리 퍼트를 성공시키며 2타 차이를 유지해 분위기상 김수지가 우승하는 듯 보였다.

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하지만 17번홀에서 이상 분위기가 감지됐다. 이다연이 176m 긴 파3홀에서 환상적인 티샷으로 약 2.5m 버디 찬스를 마들었다. 김수지는 티샷이 너무 컸다. 헤저드를 건너야 하는 긴 파3에서 안정적인 클럽 선택을 한 것으로 보였는데, 정교하던 샷이 흔들렸다. 이다연은 버디. 김수지는 약 1.5m 파 퍼트. 김수지의 퍼트가 홀컵을 돌아 겨우 홀인됐다. 1타 차이를 유지했지만, 18번홀에서 뭔가 일이 터질 것 같은 암시를 하는 듯한 장면이었다.

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그리고 마지막 18번홀. 두 사람이 똑같이 티샷을 좌측 러프 지역으로 보냈다. 먼저 친 이다연. 세컨드샷이 또 기가 막히게 홀컵 옆에 붙었다. 반대로 김수지의 샷은 스핀이 걸리지 않아 그린을 훌쩍 넘어갔다.

그래도 김수지에게 다행이었던 건, 긴 러프 속 공이 묻혔는데 스탠스가 스프링쿨러에 걸렸다. 구제를 받아 풀이 더 짧은 더 좋은 위치에서 어프로치가 가능했다. 하지만 긴장을 했는지, 어프로치가 길었다.

이다연은 승부사였다. 약 2.5m 버디 퍼트를 극적으로 성공시켰다. 짧나 했는데, 마지막 공이 홀컵에 쏙 빨려들어갔다.

마지막 김수지의 약 2m 파 퍼트. 압박감이 컸던 김수지는 스트로크가 빨랐고, 공은 홀컵을 지나쳤다. 마지막 홀에서 2타 차이가 나며 대역전극이 완성됐다.

사진제공=KLPGA

김수지는 '가을의 여왕'이라는 닉네임이 붙은 선수다. 통산 6번의 우승을 모두 가을에 했기 때문. 2021년 9월 열린 KG,이데일리 레이디스 오픈이 시작이었다. 같은 해 10월 하이트진로 챔피언십 우승으로 첫 메이저 타이틀을 따냈다. 이듬해 9월 OK금융그룹 박세리 인비테이셔널 우승으로 3승째를 따냈고, 그 해 10월 하나금융그룹 챔피언십까지 품었다. 2023년에는 이례적으로(?) 8월 한화 클래식에서 우승했는데, 8월 말에 대회가 열려 이 때는 날씨가 많이 서늘해진 시점. 그리고 2024년 10월 하이트진로 챔피언십 트로피를 다시 품었다.

김수지는 3라운드에서 6언더파를 몰아치며 11언더파 단독 선두로 우승 꿈을 부풀렸다. 무더위로 인해 컷 통과한 61명의 선수 중 단 10명 만이 언더파를 기록한 가운데, 김수지는 3라운드 놀라운 집중력으로 선두가 됐다. 그렇게 '가을의 여왕' 타이틀을 떼나 했는데, 폭염 앞에 무릎을 꿇고 말았다. 위안거리는 2위 입상으로 통산 상금 50억원을 돌파하게 됐다는 것이었다.

원주=김용 기자 awesome@sportschosun.com