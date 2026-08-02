'통산 10승' 이다연 기적의 대역전승, 14번홀에 화장실이 없었다면...도대체 무슨 사연이? [원주 현장]

[원주=스포츠조선 김용 기자] "14번홀에 화장실이 있어서..."
이다연이 KLPGA 역대 17번째 통산 10승 대기록을 극적으로 달성했다.
이다연은 2일 강원도 원주 오로라골프앤드리조트에서 열린 후반기 첫 대회 '2026 오로라월드 챔피언십' 최종 라운드에서 3언더파를 기록, 4라운드 합계 12언더파로 김수지를 1타 차이로 제치고 우승했다. 이번 시즌 첫 우승으로 통산 10승 기록 보유자 대열에 합류했다. 우승 상금 1억8000만원 획득.
극적인 승부였다. 이다연은 전반 5번홀 트리플 보기를 치며 우승권에서 멀어지는 듯 했다. 하지만 9번홀 샷 이글로 분위기를 살렸다.
그리고 승부처였던 17번홀과 18번홀. 김수지에 2타 뒤지고 있었다. 하지만 긴 파3 17번홀에서 버디를 잡으며 1타 차로 추격해 김수지를 압박했다. 그리고 18번홀 비슷한 러프 지역에서 이다연이 먼저 완벽한 세컨드샷으로 버디 기회를 만들었다. 김수지는 그린을 훌쩍 넘기는 샷으로 위기를 맞이했다.
김수지의 어프로치가 길었고, 그 사이 이다연이 버디 퍼트를 성공시키며 최소 연장전은 확보했다. 그런 가운데 김수지가 파 퍼트를 놓치며 이다연의 대역전승이 완성됐다.
다음은 우승 후 이다연과의 일문일답.
-우승 소감은.
전반 트리플 보기를 기록하며 우승과 멀어지겠다 생각했다. 그런데 우승을 해 믿겨지지 않았다. 너무나도 채우고 싶었던 10승 기록을 채우게 돼 감사하다는 생각이다.
-트리플 보기는 어쩌다 나왔나.
티샷이 러프로 갔는데 공이 잠겨 있었다. 안전한 공략을 위해 공을 쳤는데, 공이 당겨지면서 페널티 구역에 들어갔다. 드롭 후에도 바로 핀 공략이 불가한 위치였다. 잘 풀리지 않았다. 이 때 마음을 많이 내려놨다. 이번에는 우승이 아니겠구나 생각을 했다. 할 수 있는 것만 하자, 최선을 다하자 생각만 했다. 트리플 보기하고, 우승하고 이글을 기록한 것도 처음인 것 같다.
-17, 18번홀에서 전혀 흔들리지 않았는데.
사실 11번홀부터 배가 많이 아파 집중이 안됐는데, 14번홀에서 화장실이 있어서 해결을 했다. 15번홀부터 캐디도 이제부터 시작이고, 집중하자고 얘기해줘 공격적인 플레이를 했는데 그게 잘 들어맞았다.
-9번홀 이글이 나왔는데.
바람이 애매한 상황 125m 정도였는데, 피칭웨지와 9번 아이언을 두고 고민하다 공이 놓인 상황이 좋지 않아 9번을 선택했다. 그래서 더 안전하게, 더 편하게 칠 수 있었다. 나는 들어간줄 몰랐는데, 갤러리가 환호해주셔서 나도 너무 좋아 펄쩍펄쩍 뛰었다.
-18번홀 세컨드샷 차이가 승부를 갈라는데.
같은 러프지만 내 공이 김수지 선수의 공보다 조금 더 떠있었다. 내 구질이 페이드고, 자신있게 쳐도 멀리 가지 않을 것 같다는 생각이었다.
-본인이 꼽은 승부처는.
9번홀 샷이글의 순간이었던 것 같다. 트리플 보기 후 타수 차이가 많이 났는데, 이글 후 타수를 좁히며 희망을 가질 수 있게 됐다.
-통산 10승의 의미는.
10승 이제 손도 다 펼쳐야 한다. 새로운 느낌이다. 영광스럽다. 목표를 달성하니, 이전 것들은 잊고 새롭게 시작해야겠다는 생각이 더욱 많이 든다.
-이제 큰 대회들이 다가오는데.
올시즌 가장 큰 목표가 통산 10승과 메이저 대회 우승이었다. 아직 메이저 대회 3개가 남아있다. 그 대회들에 더 정성을 쏟고 싶다. 물론 다른 대회들에도 최선을 다하겠지만, 그 대회들에서 더 열심히 해보겠다. 체력 관리가 가장 중요할 것 같다. 4일 대회도 많고, 메이저 대회도 많기 때문이다.
원주=김용 기자 awesome@sportschosun.com