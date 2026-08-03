'3연속 메이저 우승 좌절' 유해란의 첫 마디 "집에 가서 푹 쉴래요"

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[스포츠조선 박상경 기자] '3연속 메이저 제패' 대업을 눈앞에서 놓쳤다. 하지만 유해란은 좌절하지 않았다.

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유해란은 3일(한국시각) 영국 랭커셔주 리덤 세인트 앤스의 로열 리덤 앤드 세인트 앤스 골프 링크스에서 열린 LPGA(미국여자프로골프)투어 AIG 여자오픈 최종 라운드에서 버디 3개, 보기 4개, 더블보기 1개로 3오버파 74타를 기록했다. 최종합계 1언더파 283타가 된 유해란은 공동 6위로 대회를 마쳤다. 우승은 5언더파 279타로 에스터 헨젤라이트(독일)와 동률이 돼 연장전에 돌입, 2차 연장 끝에 승리한 구와키 시호(일본)에게 돌아갔다.

이번 대회는 유해란의 3연속 메이저 우승 여부에 관심이 집중됐다. LPGA투어 한 시즌 메이저 3승을 거둔 선수는 1950년 베이브 자하리아스, 1961년 미키 라이트, 1986년 팻 브래들리, 2013년 박인비까지 4명 뿐. 이 중 메이저 3연승을 거둔 건 자하리아스와 박인비 뿐이었다. 앞서 KPMG 여자 PGA 챔피언십, 아문디 에비앙 챔피언십에서 잇달아 메이저 트로피를 거머쥔 유해란은 박인비 이후 13년 만의 역사에 도전하는 승부였다. 유해란은 2라운드까지 선두를 달렸으나 3라운드에서 노예림(미국)에게 밀려 2위가 됐고, 최종라운드에서 만회에 실패하면서 도전을 마무리 했다.

미국 골프닷컴은 대회를 마친 뒤 유해란의 인터뷰를 전했다. 유해란은 최종 라운드를 마친 뒤 "이번 주가 이 대회에서의 내 최고 경기력이었다고 생각한다. 대회가 잘 끝나서 기쁘다"고 말했다. 앞선 AIG 여자오픈 3차례 출전에서 공동 21위가 최고 성적이었던 것을 뜻한 것이다.

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AIG 여자오픈 일정을 마무리 한 LPGA투어는 한 주 휴식기를 보낸 뒤 오는 13일부터 미국 오리건주 포틀랜드의 콜럼비아 에지워터 컨트리클럽에서 포틀랜드 클래식으로 재개된다. 유해란은 "휴식 주간이 돌아오는 만큼 일단 집으로 돌아가 침대에서 푹 쉴 생각"이라고 답했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com