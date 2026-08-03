야구팬 골퍼 좋겠네...KBO 10개 구단 로고 찍힌 야구공 모양 골프공 나왔다, '스릭슨 KBO 컬렉션' 출시

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[스포츠조선 정현석 기자]던롭스포츠코리아의 글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 프로야구 10개 구단 로고가 박힌 야구 공 모양의 골프공을 내놓았다.

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KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 '스릭슨 KBO 컬렉션'을 3일 출시했다. '스릭슨 KBO 컬렉션'은 각 구단의 로고와 유니폼, 마스코트를 골프볼과 패키지 디자인에 적용해 KBO 팬들에게 익숙한 구단의 상징을 스릭슨만의 골프 컬렉션으로 재해석한 것이 특징.

이번 협업은 KBO 리그가 가진 친숙한 콘텐츠와 구단별 개성을 골프에 접목해 새로운 소비자와의 접점을 확대하기 위해 기획됐다.

스릭슨은 'TEN PASSIONS, ONE SHOT'이라는 슬로건 아래 서로 다른 10개 구단의 개성과 팬심을 하나의 컬렉션으로 완성했다. 단순히 구단 로고를 적용하는 데 그치지 않고 야구공을 연상시키는 실밥 그래픽과 구단별 컬러, 유니폼, 마스코트 디자인을 제품 전반에 반영했다. 골프볼뿐 아니라 롱티와 볼마커까지 함께 구성해 티잉 구역부터 그린까지 자신이 응원하는 팀의 소속감을 자연스럽게 느낄 수 있도록 했다.

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'스릭슨 KBO 컬렉션'은 유니폼 시리즈와 마스코트 시리즈로 구성된다.

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유니폼 시리즈는 구단별 대표 컬러와 유니폼 디자인을 활용한 6구 세트와 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트로 선보이며, 마스코트 시리즈는 각 구단의 마스코트를 활용한 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트로 구성된다. 총 30종의 라인업으로 구성됐다.

이번 컬렉션은 스릭슨의 Q-STAR TOUR가 적용됐다. Q-STAR TOUR는 3피스 구조와 우레탄 커버를 바탕으로 부드러운 타구감과 비거리, 스핀 컨트롤의 균형을 제공하는 모델로, 아마추어 골퍼들도 부담 없이 높은 수준의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 설계됐다.

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프로야구 팬 골퍼에게는 자신이 응원하는 팀의 볼로 라운드를 즐기는 새로운 플레이 경험과 구단의 아이덴티티를 소장할 수 있는 특별한 굿즈를 제공한다. 플레이부터 소장과 선물까지 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 해 컬렉션의 활용 가치를 높였다.

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3일부터 유니폼·마스코트 시리즈도 동시 출시된 제품은 중 4구 시리즈는 예약 판매 방식으로 운영된다.