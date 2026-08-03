"그걸 믿으라고?" 트럼프 '클럽 챔피언 등극' 소식에 터진 실소…대체 왜?

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 '클럽 챔피언'에 등극했다는 소식을 정면 반박하는 의견이 나왔다.

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트럼프 대통령은 최근 자신이 소유한 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프 클럽 베드민스터에서 펼쳐진 클럽 챔피언십 시니어-슈퍼시니어 부문에서 70타로 우승을 차지했다. 우승 후 트럼프 대통령은 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 "다른 참가자들과 달리 일 때문에 연습할 시간이 거의 없었는데도 우승하게 돼 영광스럽다. 이걸 재능이라고 하는데, 나는 그걸 갖고 있지만, 그들은 없었다"고 기쁨을 감추지 못했다.

이에 대해 미국 격월간 보수지 '더 아메리칸 컨서버티브'의 스콧 맥코넬은 3일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 부정적 의견을 피력했다. 그는 "나도 베드민스터 회원이라 트럼프 대통령이 골프를 치는 모습을 여러 번 봤다"며 "전성기 시절 그의 핸디캡은 4~5 정도 였을 것이다. 하지만 지금은 드라이버샷 거리가 180야드(약 164.5m) 정도 밖에 안된다. 그 실력으로는 어디서든 시니어 클럽 챔피언십에서 우승할 수 없다"고 지적했다. 이어 "아마 슈퍼시니어 부문 출전 자격이 80세 이상이라면 그가 우승할 수 있었을지도 모르겠다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 취임 후 매주 골프를 즐기는 것으로 알려졌다. 그의 라운드 일정을 추적-기록하는 '트럼프 골프 트랙'에 따르면, 지난해 1월 20일 취임 이후 현재까지 560일 중 124일을 골프장에서 보낸 것으로 나타났다. 자신이 소유한 미국 내 골프장 뿐만 아니라 해외 순방 기간 중에도 골프를 즐긴 바 있다. 단순 계산으로 4~5일에 한 번 꼴로 골프를 친 셈이다.

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트럼프 대통령으로부터 라운드 초대를 받았다고 고백한 해리 케인(잉글랜드)은 2026 북중미월드컵 기간 그의 골프 실력에 대한 질문을 받자 "정말 훌륭하더라. 나도 그 나이가 됐을 때 그만큼 골프를 잘 쳤으면 좋겠다"고 답한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com