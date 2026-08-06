결국 엑소더스 시작? 디섐보, LIV 선수 회의 소집…"향후 2~3주가 분수령"

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프판 엑소더스의 신호탄일까.

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디애슬레틱은 5일(한국시각) 'LIV골프 소속 선수들이 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프 클럽 베드민스터에서 회의를 가졌다. 이번 회의는 LIV골프 수뇌부 회의 이후 이뤄졌으며, 브라이슨 디섐보(미국)가 주도했다'고 전했다.

이날 회의에서 선수들은 LIV골프의 미래에 대한 이야기를 나눴다. 회의에 참석한 리처드 블랜드(잉글랜드)는 디애슬레틱과의 인터뷰에서 "디섐보는 자신이 아는 것에 대해 이야기 해줬다. 당연히 팀 소속이지만, 각자 개별적인 움직임도 필요한 만큼 향후 2~3주가 중요한 시기가 될 것 같다"고 밝혔다. 이어 "현재 상황은 긍정적으로 흘러가고 있다. 하지만 모든 사안은 최종 승인이 나야 다음 단계로 갈 수 있다"며 "스콧 오닐 CEO를 전적으로 지지한다. 아마 2~3주 안에 더 큰 그림이 나올 것 같다"고 덧붙였다.

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LIV골프는 오는 7~10일 뉴욕 일정을 마친 뒤 20~23일 인디애나폴리스 대회를 거쳐 27~30일 미시간 팀 챔피언십으로 시즌 일정을 마무리 할 계획이다. 그러나 미시간 대회가 펼쳐질 더 카디널에서 준비 작업이 이뤄지지 않으면서 일정이 취소될 것이라는 소문이 돌았다. 이에 대해 캐머런 스미스(호주)는 디애슬레틱을 통해 "미시간 대회는 예정대로 진행될 거라 여기고 준비하라는 지시를 받았다"고 밝혔다.

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LIV골프는 PIF의 후원 중단 선언 직후 뉴올리언스에서 개최할 예정이었던 LIV골프 루이지애나를 취소한 바 있다. LIV골프 수뇌부는 그동안 PIF를 대체할 새로운 투자자를 물색해왔으나, 진전은 없는 상황이다. 이런 가운데 PGA(미국프로골프)투어와 DP월드투어(유러피언투어)는 보폭을 넓히고 있다. 지난 6월에는 호주골프협회와 오는 2029년까지 호주 오픈을 공동 주관한다고 발표한 데 이어, 지난 달 22일에는 아시안투어와 오는 2029년까지 이어지는 파트너십을 발표한 바 있다. 아시안투어는 2022년 LIV골프로부터 3억달러 투자를 받았지만, 최근 LIV골프가 흔들리는 가운데 PGA-DP월드투어와 전략적 제휴를 택했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com