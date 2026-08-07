폭염도 3승, 대상 포인트 1위 도전을 막을 수 없다...서교림 "더운 날씨, 컨디션 관리에 집중" [제주 현장]

사진제공=KLPGA

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[제주=스포츠조선 김용 기자] "컨디션 관리에 더 집중해야 한다."

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서교림이 3승을 거두며 김민솔과 균형을 맞출 수 있을까.

서교림은 7일 제주 테디밸리CC에서 열린 제주 삼다수 마스터스 2라운드에서 2언더파를 기록했다. 1라운드 5언더파 쾌조의 출발을 했는데, 2라운드는 버디 5개를 잡았지만, 보기 3개가 나오며 타수를 더 줄이는데 실패했다. 하지만 2라운드 합계 7언더파로 오전조 기준 공동 1위 8언더파에 1타 뒤진 공동 4위이기에 3, 4라운드 충분히 우승에 도전할 수 있는 상황이다.

지난해 신인왕 서교림은 올시즌 2승으로 다승 그리고 대상 포인트, 상금 1위를 달리고 있는 김민솔 추격에 가능하다. 우승한다면 다승은 공동 1위, 대상 포인트는 단독 1위가 된다.

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다음은 2라운드 종료 후 서교림과의 일문일답.

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-오늘 경기 소감은?

어제보다 퍼트가 잘 떨어지지 않아 아쉬움은 있었지만, 버디 찬스를 놓치지 않으려고 노력해서 2타를 줄일 수 있었다고 생각한다. 바람도 많이 불지 않았고 괜찮았던 하루였다.

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-어제보다 타수를 많이 줄이지 못했는데 어떤 차이가 있었나?

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어제가 오히려 날씨도 더 덥고 체력적으로 힘들었는데 스코어가 잘 나오다 보니 크게 힘들다고 느끼지 못했던 것 같다. 오늘은 생각보다 경기가 잘 풀리지 않으면서 조금 더 힘들게 느껴졌다. 코스 상태는 어제와 크게 달라진 부분은 없었다.

-이번 코스에서 가장 까다롭게 느껴지는 홀은?

파3인 14번 홀이 가장 어렵다고 생각한다. 바람의 영향도 많이 받고 파3지만 전장도 길어 거리 계산을 정확하게 해야 한다. 어제, 오늘 모두 보기를 기록할 정도로 공략하기 까다롭다.

-전반보다 후반에 타수를 줄일 수 있었던 이유는?

전반에는 버디 찬스가 많지 않았는데 후반으로 갈수록 아이언 샷이 좋아지면서 기회가 많아졌다. 전반에는 핀에서 멀어지는 샷이 많았지만 후반에는 아이언 거리감이 좋아졌고, 기회를 잘 살리면서 스코어를 줄일 수 있었다.

-무더운 날씨 속에서 경기력을 유지하기 위해 가장 중요한 부분은?

날씨가 더우면 체력적으로 많이 힘들기 때문에 컨디션 관리에 더 집중해야 한다고 생각한다. 경기 후에도 무리하게 연습하기보다는 충분히 휴식을 취하면서 다음 라운드에서 다시 좋은 컨디션으로 경기할 수 있도록 준비하는 것이 중요하다.

-대회 전 기자회견 때 예상 우승 스코어가 14언더파였다. 2라운드까지 치른 지금도 같은 생각인가?

아직은 잘 모르겠다. 내일과 모레 날씨가 좋지 않을 수도 있어서 당초 생각했던 14언더파까지는 기록하지 못할 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com