박민지, 제주도에서 통산 21승 새 역사를 쓰게 될 것인가 "바람을 이기려 하지 않겠다" [제주 현장]

사진제공=KLPGA

Advertisement

Advertisement

[제주=스포츠조선 김용 기자] 박민지, 제주도에서 새 역사를 쓰게 될 것인가.

Advertisement

박민지가 KLPGA 통산 21승 대업 달성 기회를 잡았다.

박민지는 7일 제주 테디밸리골프앤드리조트에서 열린 삼다수 마스터스 대회 2라운드에서 7언더파를 몰아치며 2라운드 합계 8언더파, 공동 2위로 이름을 올렸다.

1라운드 1언더파로 주춤했던 박민지는 이날 버디 8개, 보기 1개를 기록하며 김리안, 김민별과 함께 데일리 베스트 스코어를 적어냈다. 단독 선두 강채연을 1타 차로 추격한 채 3, 4라운드를 맞이하게 됐다.

Advertisement

만약 박민지가 우승하면 지난 5월 Sh수협은행 MBN여자오픈 우승 이후 시즌 2승째이자 통산 21번째 우승을 달성하게 된다. 이전 대회 우승으로 고 구옥희, 신지애와 나란히 20승 최다승 공동 선두 반열에 오른 박민지는 통산 최다승 단독 1위로 올라설 수 있다.

Advertisement

다음은 2라운드 후 박민지와의 일문일답.

-오늘 7타를 줄이며 공동 2위에 올랐는데?

Advertisement

첫 홀부터 버디를 기록했고 2번, 3번 홀에서도 연속으로 버디가 나오면서 좋은 흐름을 탔다. 덕분에 마음이 편해졌고 조금 더 공격적으로 플레이할 수 있었다. 오늘은 샷도 안정적이어서 퍼트하기 좋은 곳으로 보내며 좋은 스코어로 이어진 것 같다.

Advertisement

-우승했던 당시 최종라운드와 비교하면 오늘 경기력은 어땠나?

우승했던 당시에는 샷이 정말 완벽하다고 느꼈는데, 지금은 그때보다 조금 흔들리는 부분이 있다. 그래서 이번 대회에서는 샷 하나하나에 더 신경 쓰면서 정교하게 플레이하려고 한다. 오늘도 거리감과 방향성은 좋았지만 당시보다 더 집중해서 샷을 하고 있다.

-2주간의 휴식기에는 어떻게 보냈나?

운동과 연습을 많이 했고 일본에도 3박 4일 동안 연습 라운드를 다녀왔다. 당시에는 샷 감이 굉장히 좋아 기대가 컸는데 '2026 오로라월드 챔피언십' 대회에서는 생각만큼 샷이 잘되지 않아 속상했다. 그래서 이번 대회에서 타이밍을 찾기 위해 노력하고 있고, 경기력을 조금씩 회복하고 있어 긍정적으로 생각한다. 다만 100m 이내 샷은 조금 더 정교하게 다듬고 싶다.

-일본에서 연습 라운드를 진행한 이유는?

하반기에 일본 프로 테스트에 응시할 계획이 있어 3박 4일 동안 일본에서 연습 라운드를 했다. 당장 일본투어에 진출하려는 것은 아니지만, 나중에 도전하기보다는 한 살이라도 어릴 때 자격을 취득하고 싶어서 준비하고 있다.

-현재 가장 보완하고 싶은 부분은?

다른 부분은 괜찮지만 우승했을 당시와 비교하면 100m 이내 샷의 정확도가 떨어진 것 같다. 오늘도 150~160m에서 5번, 6번 아이언으로 친 샷이 오히려 100m 이내 샷보다 좋았다. 롱아이언의 장점은 유지하면서 100m 이내의 정확도를 조금 더 높이고 싶다.

-주말에는 강한 바람이 예상되는데 어떤 전략으로 플레이할 계획인가?

이 코스는 러프에 들어가면 공이 많이 잠겨 핀을 직접 공략하기가 쉽지 않다. 그래서 티샷을 페어웨이에 안착시키는 것이 중요하다. 오늘까지의 바람은 이겨낼 수 있는 정도였다면, 내일부터는 바람을 이기려고 하기보다 바람과 함께 플레이한다는 생각으로 공략해야 할 것 같다.

-현재 경기력은 어느 정도라고 생각하나?

하고자 하는 플레이는 항상 같지만 몸이 따라줄 때와 그렇지 않을 때가 있다. 오히려 지금처럼 완벽하지 않을 때 샷 하나하나에 더 신경 쓰고 집중하게 된다. 잘될 것이라는 기대를 갖고 플레이하면 오히려 몸의 움직임이 과해지는 경우가 있는데, 지금은 조금 더 안정적인 움직임을 가지려고 집중하고 있다. 그런 면에서는 현재 상태가 나에게 잘 맞는 것 같다. 여기에 정교함만 조금 더 보완하고 싶다.

제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com