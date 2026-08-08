강채연만 있나, 우리도 우승하면 첫 감격이다...서어진-장은수 '무관의 한' 풀까 [제주 현장]

사진제공=KLPGA

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[제주=스포츠조선 김용 기자] 강채연만 주목받나, 우리도 있다!

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2026시즌 KLPGA 투어 삼다수 마스터스는 커리어 첫 우승을 노리는 선수들이 최종 라운드 챔피언조에 묶였다.

2, 3라운드 연속 단독 선두 강채연이 화제다. 올시즌 1부 투어 시드가 없는 선수인데, 대기 선수로 대회에 극적 합류해 3라운드까지 12언더파 우승 도전에 나서게 됐다. 2023 시즌 신인으로 1부투어에 데뷔했지만 2024 시즌 삼다수 마스터스 공동 2위를 제외하고는 이렇다 할 성적이 없었다. 지난 시즌을 끝으로는 시드를 잃었다 우승 문턱까지 오니 '강채연이 누구야'라는 얘기가 나온다.

하지만 강채연 뿐 아니라 11언더파 공동 2위로 챔피언조에 나서게 된 서어진, 장은수도 우승이 간절한 선수들이다.

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국가대표 출신 서어진은 2021년부터 1부에서 뛰며 그동안 꾸준히 활약했지만 140번 대회에 나서며 한 번도 우승을 하지 못했다. 챔피언조에 4번 들어간 게 전부였다.

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그보다 앞선 2017년 큰 기대 속 1부 투어에 합류해 신인상을 수상했던 장은수도 무관이다. 수차례 2부 투어로 떨어지는 등 고비가 있었지만 이번 대회에서 그 무관의 한을 풀 기회를 잡았다.

서어진은 3라운드 후 "아직 18홀이 남아있다. 날씨(바람) 때문에 변수가 많을 것 같다. 다시 1라운드를 시작한다는 마음으로 바람에 잘 대응할 수 있게 준비해 최선을 다하겠다. 쇼트게임이 가장 중요할 것 같다. 날씨가 좋지 않으면 모든 선수가 샷에서 어려움을 겪는다. 그린을 놓쳤을 때 얼마나 파 세이브를 잘 하느냐가 중요할 것 같다. 선두와 1타 차이인 만큼, 최종 라운드 3언더파 정도를 기록하면 우승할 수 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

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올시즌 두 번째로 챔피언조에서 우승을 노리게 된 장은수는 "내일은 날씨가 가장 큰 변수다. 바람이 많이 불면 코스가 어려워진다. 차분하고 안전하게 플레이 하면서, 기회가 왔을 때 잘 잡는다면 좋은 결과가 있을 것 같다. 우승을 생각하면 플레이가 경직되는 편이다. 우승 자체를 의식하기보다, 후회 없이 내 플레이를 하는 데 집중하겠다. 바람을 믿고 하겠다. 오늘도 바람을 믿지 못할 때 미스가 나왔다. 오늘 퍼트가 잘 되며 버디 6개를 기록할 수 있었다. 무조건 퍼트다. 퍼트가 가장 중요한 우승 요소가 될 것 같다"고 말했다.

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제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com