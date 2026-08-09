박민지 제치고 신인왕, 3번의 2부투어 추락, 10년 만에 감격...하늘이 허락한 우승이었다 [제주 현장]

사진제공=KLPGA

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[제주=스포츠조선 김용 기자] 하늘이 허락해준 우승인가.

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장은수는 2017년 화려하게 KLPGA 정규투어 무대에 입성했다. 국가대표 출신으로 주목을 받았고, 당시 우승은 없었지만 꾸준한 활약으로 상금 랭킹 23위를 기록, 신인상을 차지하며 스타 탄생을 예고했다. 당시 신인상 경쟁자가 박민지였다.

약 10년이 지난 후, 박민지는 통산 20승을 거둔 '살이있는 전설'이 됐다. 하지만 장은수는 신인상 수상 이후 팬들의 기억 속에서 멀어진 선수가 됐다.

그 사이 3번의 2부투어행 아픔이 있었다. 2020 시즌 후 처음으로 1부투어 시드를 잃었다. 2021년 드림투어에서 뛰며 상금 순위 3위로 1년 만에 정규투어에 복귀했지만, 한 시즌만에 다시 시드전에 나가야 했다. 2023 시즌에는 드림투어와 정규투어를 병행했고, 드림투어 상금 순위 10위로 다시 1부 풀시드를 획득했다. 그러나 2024 시즌 상금 순위 99위라는 처참한 성적으로 지난해 다시 드림투어로 떨어졌다.

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하지만 오뚝이처럼 일어났다. 작년 드림투어 상금 7위로 올해 다시 정규투어에 복귀. 그리고 올시즌 제주 삼다수 마스터스를 앞둔 시점, 상금 순위 25위를 유지하며 순항하고 있었다.

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5월 Sh 수협은행 MBN여자오픈 공동 5위, 6월 인카금융 더헤븐 마스터즈 2위로 상승세를 탔다. 그리고 삼다수 마스터스에서 정규투어 데뷔 10면 만에 결실을 맺었다.

장은수는 9일 제주 서귀포시 테디밸리골프앤리조트에서 막을 내린 대회 최종 라운드에서 3언더파, 4라운드 합계 14언더파를 기록하며 감격의 우승을 차지했다.

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챔피언조 강채연과 마지막까지 뜨거운 경쟁을 펼쳤고, 먼저 경기를 마친 문정민까지 13언더파로 경기를 끝내 장은수를 압박했다.

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14언더파로 들어간 마지막 18번홀. 긴장했는지 드라이버 티샷이 우측으로 밀렸다. 벙커로 갔다. 오르막 포함 약 150m의 세컨드샷이 남았다. 어려운 라인에서 유틸리티 클럽을 선택했다. 치는 순간 정타가 나오지 않았다. 헤드가 공 윗부분을 치는 탑볼성 타구. 하지만 낮게 날아가 절묘하게 그린쪽으로 바운드가 된 장은수의 공은 오르막을 타고 굴러 그린에 진입하는 행운이 따랐다. 충분히 투 퍼트로 1타차 우승을 지킬 수 있는 일생일대의 행운이 찾아왔다.

장은수는 우승 퍼트를 하고 눈물을 흘렸다. 신인상 이후 10년, 187번째 대회를 치르는 오랜 기다림 끝에 달콤한 보상을 받게 됐다. 우승 상금 1억8000만원에 당분간은 시드 걱정을 할 필요가 없어졌다. 우승 선물 2년 시드를 확보했기 때문이다.

제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com