신인상 후 인고의 10년, 눈물의 첫 우승...장은수 "골프 그만둬야 하나 생각까지 했는데" [제주 현장]

사진제공=KLPGA

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[제주=스포츠조선 김용 기자] "골프를 그만둬야 하나 생각까지 했는데..."

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데뷔 10년 만에 찾아온 절호의 우승 기회. 1타차 선두 마지막 홀. 그런데 파4홀 세컨드샷에서 '탑볼'을 치는 순간 어떤 생각을 했을까.

장은수가 감격의 눈물을 흘렸다. 2017 시즌 KLPGA 신인왕 장은수는 9일 제주 테디밸리골프앤리조트에서 막을 내린 제주 삼다수 마스터스 최종 라운드에서 3언더파를 기록, 최종 14언더파로 공동 2위 강채영과 문정민을 1타 차이로 제치고 우승을 차지했다.

신인상을 타며 화려하게 꿈의 무대에 입성했지만 이후 3번의 시드 유지 실패에 이은 2부 투어행에도 굴하지 않고 오뚝이처럼 일어서 187번째 대회만에 트로피를 들어올렸다.

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다음은 장은수와의 우승 기자회견 일문일답.

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-우승 소감은.

10년 만의 첫 우승, 너무나 기쁘다. 2017년 신인상을 받고, 2021 시즌 후 시드를 잃었다. 2023 시즌 후 두 번째로 시드를 잃고, 골프를 그만둬야 하는 생각까지 했다. 하지만 끝까지 해보자는 주변 격려에 버텼다. 그래서 더 기쁜 것 같다.

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-마지막 18번홀 큰 위기가 있었는데.

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티샷이 벙커에 들어갈 때 '우승이라는 게 정말 힘들구나' 생각을 했다. 세컨드샷 라인은 좋았다. 거리가 길어 부담이었다. 5번 유틸리티로 공만 똑바로 보내야지 생각했는데, 맞는 순간 (정타가 나오지 않아) 많이 놀랐다. 그게 운좋게 그린에 올라갔다.(웃음)

-첫 우승을 노리는 세 선수가 챔피언조로 플레이를 했는데.

그래도 투어를 많이 뛰며 노련미도 생기고, 올해 인카금융 더헤븐 마스터즈 대회에서 챔피언조를 뛴게 도움이 됐다. 그때는 타수 차이가 많아 우승 생각 못했는데, 오늘은 긴장이 됐다.

-우승을 하고 물을 맞은 기분은.

'나도 물을 맞네' 생각했다. 플레이가 정말 안돼 우승할 수 있을까 생각했다. 물을 맞아 정말 좋았다.

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-퍼트가 우승에 결정적 요소가 될 거라 전망했는데.

퍼트는 대회 내내 좋았다. 최종 라운드는 바람이 너무 강해 버디를 많이 못했다. 다만, 어려운 파 세이브 상황에서 막은 장면들이 많아 우승할 수 있었다.

-올시즌 앞두고 목표가 있었나.

올시즌 시작하며 목표는 첫 우승이었다. 내가 생각한 것보다 빠르게 목표를 이룬 것 같다. 다음 목표는 2승이다. 자신감을 갖고, 믿음을 갖고 하면 좋은 결과가 나올 것 같다.

-우승 확정 후, 방송 인터뷰에서 눈물을 흘렸는데.

매니지먼트사 대표팀 생각에 나온 것 같다. 10년을 함께 했다. 10년 간 좋았던 기억보다 슬펐던 기억이 더 많다. 그 시간을 함께 했고, 오늘 라운드를 앞두고 서프라이즈로 현장에 오셔서 더 놀랐던 것 같다.

-신인상 수상 때 경쟁자들이 쟁쟁했는데.

신인상을 받고 정규투어 4년을 뛰며 스스로 욕심을 많이 냈던 것 같다. 스윙도 바꾸고 하며 안좋은 길로 빠져들었다. 불안해졌고, 골프가 어려워졌다.

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-드림투어와 정규투어 병행하며 느꼈던 것들이 많았을텐데.

2021년 드림투어에 다시 내려갔을 때, 너무 허무했다. 모든 게 물거품이 된 것 같았다. 다시 올라가야 한다는 강박이 심했다. 그 때 드림투어에서 대회를 치를 때 힘들었다.

-마음을 다잡을 수 있던 원동력은.

긍정적인 성격이다. 할 수 있다, 할 수 있다 했다. 하지만 2023 시즌 후 시드를 잃었을 때는 긍정적 생각이 안들더라. 그만둬야 하나 싶었다. 하지만 그 때 나를 지도해주시는 박정훈 프로님께서 '잘할 수 있다. 지금 그만두면 후회할 거다'라는 말을 믿고 다시 시작했다. 그래도 드림투어에서는 언제든 상금을 획득해 올라올 수 있다는 자신감이 있었다.

-프로 골퍼로서 이루고 싶은 꿈은.

내 스스로 생각할 때 나는 골프를 정말 좋아하는 선수다. 오래오래 골프를 치고 싶다. 10년차, 나이 많다고 하신다. 열심히 해서, 길게 보는 선수가 되고 싶다.

제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com