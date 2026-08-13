'비거리부터 숏게임까지' 캘러웨이골프, 올라운드 '슈퍼헥스' 골프볼 출시

캘러웨이 SUPERHEX 골프볼. 사진제공=캘러웨이골프 코리아

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[스포츠조선 정현석 기자]캘러웨이골프 코리아가 비거리와 부드러운 타구감, 안정적인 숏게임 컨트롤 성능을 갖춘 신제품 '슈퍼헥스(SUPERHEX) 골프볼'을 국내 시장에 공식 선보인다.

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슈퍼헥스는 캘러웨이 특유의 헥스(HEX) 정체성을 녹여낸 3피스 골프볼이다.

비거리나 타구감, 컨트롤 중 어느 한쪽에 치우치지 않고 골프 라운드 전반에 걸친 올라운드 퍼포먼스를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 내구성과 내마모성이 뛰어난 설린 커버와 3피스 레이어 구조가 조합돼 임팩트 시 부드러운 타구감을 선사한다. 티샷 시 드라이버 구간에서는 우수한 직진성으로 안정적인 긴 비거리를 선사하며, 그린 주변 숏게임에서는 뛰어난 스핀 반응으로 정교한 거리를 조절할 수 있도록 돕는다.

직관적인 '오렌지 헥스 얼라인먼트'로 정밀한 정렬 지원외형 측면에서 가장 돋보이는 부분은 사이드 스탬프에 적용된 '헥스 얼라인먼트' 디자인이다. 시인성이 뛰어난 오렌지 컬러의 헥스 패턴을 정렬선으로 활용해 퍼팅 시 목표 지점을 한눈에 맞출 수 있다. 티샷 시에도 공을 보내고자 하는 방향을 직관적으로 설정할 수 있다.

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볼 패키지 전면에도 벌집 모양의 헥스 모티브를 입혀 제품 전반에 통일된 아이덴티티를 배가시켰다.

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캘러웨이골프 코리아 관계자는 "슈퍼헥스는 편안하고 일관된 플레이를 원하는 초·중급 골퍼는 물론, 균형 잡힌 골프볼을 찾는 이들에게 최적의 선택지가 될 것"이라고 설명했다.

한편 캘러웨이골프 코리아는 신제품 출시를 맞아 오는 8월 15일부터 9월 30일까지 국내 구매 프로모션을 진행한다. 공식 대리점 및 온라인몰에서 슈퍼헥스 1더즌(12구)을 구매한 고객에게는 동일 제품 1슬리브(3구)를 추가 증정한다.