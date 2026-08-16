"'민솔이 4승하겠네' 했는데…" 저력의 서교림, 동갑내기 라이벌 김민솔에 역전 우승, 시즌 3승, 10억 돌파

서교림 메디힐 한국일보 챔피언십 FR 우승 축하 물세례

서교림 메디힐 한국일보 챔피언십 FR 우승 트로피

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[스포츠조선 정현석 기자]서교림(20·삼천리)이 '메디힐·한국일보 챔피언십' 정상에 오르며 시즌 3승과 함께 상금 10억 원 고지를 넘어섰다.

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서교림은 16일 경기도 포천시 몽베르 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 메디힐·한국일보 챔피언십 최종 4라운드에서 보기 1개와 버디 9개를 묶어 8언더파 64타를 쳤다. 최종합계 18언더파 270타를 기록한 서교림은 3타 차 열세를 뒤집고 우승 트로피와 함께 상금 2억 1600만 원을 품에 안았다.

서교림 메디힐 한국일보 챔피언십 FR 18번홀 우승 확정 환호

선두를 추격하는 입장에서 최종 라운드를 시작한 서교림은 우승에 대한 부담을 내려놓고 경기 자체에 몰입했다. 비가 내리는 악조건 속에서도 정교한 거리 계산으로 버디 폭격을 이어갔다. 12번 홀에서 보기를 범하며 잠시 주춤했으나, 이어진 13번 홀에서 곧바로 공격적인 플레이로 버디를 낚으며 분위기를 반전시켰다. 17번 홀에서야 스코어판을 확인했다는 서교림은 마지막 홀 버디까지 솎아내며 역전승을 완성했다.

이번 우승으로 서교림은 통산 3승째를 모두 3라운드 대회에서만 기록했던 아쉬움을 털어내고, 개인 통산 첫 4라운드 대회 우승을 달성했다. 또한 시즌 누적 상금 10억 1676만 원을 기록, 동갑내기 김민솔과 동시에 시즌 상금 10억 원을 돌파했다. 대상 포인트 역시 390포인트로 끌어올리며 이 부문 1위로 올라섰다.

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경기 후 서교림은 "4라운드 우승이 처음이라는 사실을 방금 알았다"며 우승보다는 매 순간 최선을 다하자는 생각으로 경기에 몰입했기에 좋은 결과가 나왔다"고 소감을 밝혔다.

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이어 2라운드 오버파 부진을 씻어낸 비결로 집중 퍼트 연습을 꼽았다. 그는 "샷감은 좋았으나 찬스를 살리지 못해 라운드 종료 후 평소보다 길게 퍼트 연습을 한 것이 마지막까지 좋은 흐름으로 이어졌다"고 설명했다. 또한 광복절을 맞아 모자에 태극기를 붙이고 출전한 것에 대해 "어제 광복절을 기념해 붙였는데, 기운이 좋아 최종일에도 그대로 착용하고 경기에 임했다"는 비하인드를 전했다.

서교림 메디힐 한국일보 챔피언십 FR 우승 확정후 포즈

시즌 선두 경쟁을 벌이고 있는 동갑내기 김민솔과의 라이벌 구도에 대해서는 선의의 경쟁심을 숨기지 않았다. 서교림은 "'민솔이 4승 하겠네…' 생각했다. 그래서 앞만 보고 나도 따라가야겠다 생각하며 열심히 쳤고, 그 덕분에 우승한 것 같다"며 "둘 다 부상 없이 시즌을 잘 마무리했으면 좋겠지만, 4번째 우승만큼은 내가 먼저 달성하고 싶다"고 솔직한 욕심을 드러냈다.

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시즌 목표를 전면 수정한 서교림은 남은 하반기 메이저 대회에 대한 강한 의지를 내보였다. 서교림은 "대상 포인트 1위를 끝까지 유지하고 상금왕을 포함한 모든 부문에서 1위를 차지하고 싶다"며 "특히 코스 합이 잘 맞는 하이트진로 챔피언십에서 우승해 꼭 맥주 세리머니를 해보는 것이 남은 시즌 가장 큰 목표"라고 포부를 밝혔다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com