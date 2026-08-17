다승, 대상 포인트, 상금 경쟁 불씨 모두 살렸다...삼천리 서교림의 대역전승, 왜 중요했나

사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 김민솔에게 다 넘어가나 했는데, 이런 극적 반전이.

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'슈퍼루키' 김민솔(20)은 2026년을 자신의 해로 만들고 있었다. 내셔널 타이틀 한국여자오픈 포함, 올시즌만 3승을 거뒀다. 다승, 대상 포인트, 상금 모두 1위. 신인상까지 모든 걸 거머쥘 기세였다.

여기에 김민솔은 16일 경기도 포천시 몽베르컨트리클럽에서 막을 내린 KLPGA 투어 메디힐, 한국일보 챔피언십에서도 우승을 눈앞에 두고 있었다. 2라운드, 3라운드 단독 1위를 달렸고 최종 4라운드에서도 11번홀까지 버디만 4개를 잡아 다시 한 번 우승컵을 들어올리나 했다.

하지만 이게 웬일. 12번홀 보기에 14번홀 통한의 더블보기가 됐다. 티샷이 흔들렸고, 숲속으로 들어간 공은 찾았지만 언플레이어블을 선언하고 벌타를 받아야 했다.

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여기서부터 균열이 생겼다. 그 틈을 동갑내기 라이벌 서교림이 파고들었다. 서교림은 공동 4위로 최종 라운드를 시작했지만 4라운드 무려 9개의 버디를 잡으며, 8언더파를 줄여냈다. 2위 김민솔을 2타 차이로 제치고 우승컵을 들어올렸다.

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만약 김민솔이 우승했다면 다승을 4승으로 늘릴 수 있었다. 대상 포인트, 상금도 모두 압도적 1위를 달릴 수 있었다. 추격자들의 의지가 꺾일 수 있었다.

하지만 서교림의 우승으로 올시즌 KLPGA 타이틀 경쟁은 다시 혼돈에 빠졌다. 서교림도 이번 우승으로 3승. 김민솔과 다승 공동 1위다. 대상 포인트는 353점의 김민솔을 넘어 390점으로 1위가 됐다. 상금은 11억2163만원의 김민솔을 넘어서지는 못했지만, 10억1676만원으로 10억원을 돌파하며 턱밑 추격을 하게 됐다.

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서교림은 이미 지난해 우승 없는 신인상으로 가능성을 인정받았다. 그리고 올시즌 대상 가능성을 높이는 엄청난 활약을 펼치고 있다. 이번 우승으로 김민솔과 확실한 '투톱' 체제를 구축하게 됐다.

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서교림은 "시즌 3승까지는 김민솔이 먼저 달성했지만, 4승은 내가 먼저 밟겠다"고 당차게 밝혔다. 이어 "김민솔과는 좋은 자극을 주는 경쟁자다. 서로 아프지 말고 올시즌 목표한 바를 이루면 좋겠다"고 덕담했다.

하지만 욕심을 숨기지는 못했다. 서교림은 "대상, 다승왕, 상금왕 모든 부문에서 1등을 하고 싶다. 또 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십에서 우승해보고 싶다. 맥주 세리머니를 꼭 해보고 싶다"고 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com