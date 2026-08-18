우려가 현실로…LIV골프 결국 시즌 최종전마저 취소, "찾았다"던 투자자는 감감 무소식

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 우려는 현실이 됐다.

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LIV골프의 시즌 최종전마저 취소됐다. AP통신 등은 18일(이하 한국시각) LIV골프가 오는 27일부터 개최하기로 했던 미시간 팀 챔피언십을 취소했다고 전했다. LIV골프는 오는 20일 열리는 인디애나폴리스 대회에서 개인전, 단체전 우승팀을 함께 가리기로 했다. 개인전은 욘 람(스페인)이 3년 연속 우승을 확정한 상태다.

미시간 대회는 LIV골프가 올 시즌 마지막으로 치르는 대회다. 나흘 간 총상금 4000만달러(약 580억원), 우승 상금 1120만달러(약 162억원) 규모로 펼쳐질 예정이었다. 작년 팀 챔피언십은 총상금 5000만달러, 우승 상금 1400만달러였다.

하지만 지난달 말부터 취소 가능성이 제기됐다. 미국 매체 프런트오피스스포츠(FOS)는 29일(한국시각) 소식통 발언을 인용해 '당초 관계자들 사이에선 팀 챔피언십에 앞서 열릴 LIV골프 인디애나폴리스가 취소될 것이라는 예상이 있었다. 올 시즌을 끝으로 후원 중단을 선언한 사우디아라비아국부펀드(PIF)의 자금 지원이 예상보다 빨리 끊길 수 있다는 우려가 컸기 때문'이라고 설명했다.

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LIV골프는 지난 6월 뉴올리언스에서 치를 계획이었던 루이지애나 대회도 취소한 바 있다. 팀 챔피언십까지 치르지 못하면서 올 시즌을 12개 대회로 마무리 하게 됐다.

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PIF 후원으로 2022년 6월 창설된 LIV골프는 람을 비롯해 브라이슨 디섐보(미국), 캐머런 스미스(호주) 등 스타들을 모으고 막대한 상금을 앞세워 대회를 치러왔다. 그러나 PIF가 지난 3월 자금 지원 중단을 선언하면서 미래가 안갯 속으로 빠져 들었다.

LIV골프 측은 이달 초 새 투자자와 합의를 마쳤다고 발표했다. 하지만 현재까지 구체적인 내용은 밝혀지지 않았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com