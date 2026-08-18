대회 취소에도 입장권 판매? LIV골프 시즌 조기 종료 은폐 의혹…최종전 콘서트 개최도 '불확실'

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프가 시즌 최종전이었던 미시간 팀 챔피언십 취소 사실을 의도적으로 숨기려 한 정황이 포착돼 논란이 일고 있다.

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미국 골프닷컴은 18일(한국시각) '지난 몇 주 동안 미시간 대회 취소 가능성에 대한 소문이 돌았음에도 LIV골프 측은 이 문제에 아무런 언급을 하지 않아 입장권 소지자를 포함한 관계자들이 혼란에 빠졌다'며 'LIV골프 측은 여전히 대회 취소를 공식화 하지 않고 있고, 입장권 판매 사이트 역시 접속할 수 있다. 하지만 입장권은 매진 알림이 뜨고 있다'고 전했다. 이어 '이는 대회가 며칠 더 개최될 가능성이 있는 것처럼 보이게 하려는 전략적 시도였다'고 주장했다.

영국 텔레그래프는 'LIV골프가 지난 13일 선수들에게 미시간 팀 챔피언십 취소를 통보했고, 이후 입장권 판매를 조용히 중단했다'고 전했다. 골프닷컴은 'LIV골프의 입장권 및 호스피탈리티 책임자가 공식 발표 전까지 대회 개최 여부 질문에 대한 답변을 보류해줄 것을 요청했다. 내부적으로는 이미 대회 취소 사실을 알렸으나, 팬들은 지난 주 중반까지 미시간 대회 입장권을 구매할 수 있었다'고 지적했다. 골프닷컴은 LIV골프 측에 수 차례 문의를 시도했으나 답변을 얻지 못했다고 밝혔다.

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미시간 팀 챔피언십 취소 가능성은 지난달 말부터 제기돼 왔다. 이럼에도 LIV골프 측은 대회 개최 여부에 대해 묵묵부답으로 일관했다. 이런 가운데 입장권을 판매했고, 결국 취소 결정이 내려졌음에도 후속 처리 움직임은 감지되지 않고 있다. 이런 가운데 시즌 조기 종료 사실을 고의로 은폐하려 한 정황 뿐만 아니라 입장권 판매를 계속한 사실까지 밝혀져 신뢰성에 큰 오점을 남기게 됐다.

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미시간 대회 취소로 올 시즌 LIV골프는 인디애나폴리스 대회로 막을 내리게 됐다. LIV골프 측은 이 대회에서 개인전, 팀전 1위 팀을 가리겠다고 밝힌 상태다. 하지만 LIV골프가 시그니처로 삼아왔던 대회 후 콘서트 개최 여부도 불확실하다는 소식. 골프닷컴은 '인디애나폴리스 대회에 초청될 헤드라이너 명단이 조용히 삭제된 상태'라며 '앞서 섭외됐던 가수의 공식 투어 일정에도 LIV골프 일정이 빠져 있다'고 전했다.

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LIV골프는 지난 4월 사우디아라비아국부펀드(PIF)로부터 자금 지원 중단 사실을 통보 받은 뒤 새 투자자 물색에 나섰다. 스콧 오닐 CEO는 이달 초 새 투자자를 찾았다고 주장했으나, 구체적으로 누가 어떻게 투자를 할 것인지는 밝혀지지 않았다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com