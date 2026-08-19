올해 번 돈만 135억, 여지껏 번 건 560억...그런데 김시우는 왜 "아쉽고 답답하다" 했을까

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[스포츠조선 김용 기자] "우승이 없어 아쉽고 답답하기도 하지만…."

과연 생애 최고의 시즌을 보내고 있는 김시우가 더 화려한 마무리를 할 수 있을까.

PGA 투어에서 뛰고 있는 김시우는 최고의 한 해를 보내고 있다. 지난주 끝난 플레이오프 1차전 세인트주드 챔피언십에서 단독 2위를 차지하며 상금 216만달러를 받고 페덱스컵 랭킹 4위로 플레이오프 2차전 BMW챔피언십에 출전하게 됐다.

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김시우는 올해PGA 22개 대회에 출전, 준우승만 3번을 하고 톱10에 무려 11차례 입상했다. 상금 961만944달러(약 135억원)을 벌었으며, 이변이 없는 한 단일 시즌 1000만달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 또 통산 상금도 4000만달러(약 560억원)를 돌파했다. 우승만 없다 뿐이지 대단한 기세다.

김시우는 BMW챔피언십과 최종 무대 투어챔피언십을 앞두고 한국 취재진과 인터뷰를 진행했다. 다음은 김시우와의 일문일답.

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-지난주 플레이오프 1차전을 준우승으로 마무리했고, 이번 주 2차전을 앞두고 있다. 현재 컨디션은 어떤지? 대회에 임하는 소감과 이번 주 목표는 무엇인지?

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지난주 플레이오프 1차전이었던 만큼 정규 시즌과는 다르게 조금 더 긴장감이 있었다. 그래도 2위로 잘 마무리하면서 플레이오프를 좋은 흐름으로 시작한 것 같다. 시즌이 끝나기까지 2주가 남았는데, 잘 준비하고 있고 컨디션도 좋은 것 같아서 자신감 있게 임할 수 있을 것 같다.

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-올 시즌 커리어 하이 세계랭킹을 기록하는 등 꾸준히 좋은 성적을 내고 있는데, 지난해와 비교해 가장 달라진 점이나 좋은 경기력을 이어가고 있는 비결이 있다면 무엇인지?

다양한 샷을 많이 연습했던 게 큰 도움이 된 것 같다. 핀 위치에 따라 조금씩 다른 구질의 샷을 코스에서도 시도해보면서, 때로는 방어적으로, 때로는 공격적으로 플레이할 수 있게 된 부분이 올해 훨씬 좋아진 것 같다. 코스 공략에서도 공격적으로 해야 할 때는 공격적으로 플레이하지만, 무리하지 않아야 할 때는 잘 참았던 것이 좋은 스코어를 내는 데 도움이 된 것 같다.

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-올 시즌 자신의 경기력에 점수를 매긴다면 몇 점을 주고 싶은지?

거의 10점 만점에 9점 정도라고 생각한다. 우승이 없었다는 점을 제외하면 거의 커리어 베스트 시즌인 것 같고, 모든 대회에서 꾸준하게 플레이했던 것 같다. 또 내 실력이 많이 향상됐다는 것도 느끼고 있다. 우승을 제외하면 거의 100점을 주고 싶지만, 우승으로 이어지지 않은 부분이 조금 아쉽다.

-이번 시즌 여러 차례 준우승을 기록했지만 아직 시즌 첫 승은 없다. 최근 좋은 성적을 이어가며 커리어 하이 시즌을 보내고 있는 만큼, 남은 대회에서 시즌 첫 승을 거두고 싶은 마음도 클 것 같다. 플레이오프 2차전에 임하는 각오와 우승에 대한 마음은 어떤지?

우선 매년 1승 이상을 목표로 하고 있는데, 2023년 이후로 우승이 없기 때문에 많이 아쉬운 부분도 있고 답답한 면도 있다. 그래도 꾸준하게 잘 플레이하고 있는 것 같아서 그런 부분에서는 크게 스트레스를 받지 않는 것 같다. 올 시즌 우승할 수 있는 기회가 이제 두 대회밖에 남지 않았고, 더군다나 플레이오프 대회이기 때문에 필드도 강해서 쉽지는 않을 것 같다. 그래도 내 플레이를 계속 꾸준히 하다 보면 찬스가 있을 것 같다. 우승을 정말 하고 싶지만, 이 투어에서 우승하는 것이 워낙 어렵기 때문에 지금까지 해왔던 대로 꾸준히 잘 플레이하다 보면 언젠가는 다시 우승이 올 것이라고 믿고 있다.

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-페덱스컵 최종전 방식이 올해부터 변경돼 모든 선수가 이븐파에서 시작한다. 이전처럼 상위권 선수에게 어드밴티지를 주는 방식과 모든 선수가 이븐파에서 시작하는 방식 중 어느 쪽을 더 선호하는지?

아무래도 이번 주 BMW 챔피언십이 끝나면 다시 리셋되는 것으로 알고 있다. 1위로 시작하든 30위로 시작하든 투어 챔피언십에서 우승할 수 있는 기회가 훨씬 높아졌기 때문에, 그 아래에 있는 선수들에게도 더 좋은 기회가 생긴 것 같다. BMW 챔피언십이 끝난 뒤에도 충분히 혜택을 받을 수 있고 보너스도 받을 수 있어서 여러모로 훨씬 좋은 것 같다. 또 선수들이 1년 내내 잘해왔기 때문에, 그에 대한 혜택을 몇 언더파에서 시작하는 방식으로 받기보다는 보너스를 받고, 투어 챔피언십에서는 모든 선수가 이븐파에서 시작해 우승에 도전할 수 있는 기회를 갖는 것이 훨씬 더 공평하다고 생각하는 것 같다.

-이번 주 목표를 다시 한번 말씀해주시면서 마지막 인사 부탁드린다.

이제 시즌이 2주 남았고, 플레이오프 2차전에 출전하는 만큼 마지막까지 모든 것을 쏟아부어 좋은 찬스를 만들 수 있도록 노력하겠다. 이번 주나 다음 주에 꼭 우승할 수 있는 기회를 만들어서 남은 2주 안에 우승할 수 있도록 열심히 해보겠다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com