LIV골프 '익명의 투자자' 공개 임박? 선수들 만나 회동…과연 오일머니 대안 될까

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 '익명의 투자자'는 오일머니의 대안이 될 수 있을까.

골프 채널 등 미국 매체들은 18일(한국시각) LIV골프 소속 주요 선수들이 스콧 오닐 CEO와 최근 투자에 합의한 투자자와 만나 50분 간 회동을 가졌다고 전했다. 앞서 오닐 CEO는 LIV골프 뉴욕 대회 기간 중 선수들에게 새 투자자와 계약에 합의했다는 소식을 전한 바 있다. 이번 모임에는 브라이슨 디섐보(미국), 마르틴 카이머(독일) 등이 참석한 것으로 알려졌다.

카이머는 회동을 마친 뒤 취재진과 만난 자리에서 "생산적인 회의였다. 긍정적인 분위기였다. 투자자도 기대감을 드러냈다. 몇 가지 해결해야 할 문제가 있지만, 전반적으로 긍정적이었다"고 말했다. 이어 "내년이 어떻게 될 지 아직 예측하긴 이르지만, 그들이 더 구체적인 내용을 마련하기 위해 매우 열심히 노력하고 있는 것 같다"고 덧붙였다. 하지만 그는 내년에도 LIV골프에 남느냐는 물음에는 "아직 말씀드릴 수 없다"고 선을 그었다.

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브렌던 스틸(미국)은 "투자자와 이야기를 나눠보니, 우리가 하려는 일이나 이 프로젝트를 어떻게 발전시켜 나아갈지에 대한 훌륭한 비전을 갖고 있더라"며 "구체적인 내용을 공유할 순 없지만, 선수들이 우리가 앞으로 나아가고자 하는 방식에 편안함을 느끼게 하는 것이 가장 중요하다고 본다"고 말했다. 하지만 세르히오 가르시아(스페인)는 LIV골프의 미래에 대해 "두고 봐야할 것"이라고 말했다.

현재 LIV골프의 유력한 투자자로는 BC파트너스 크레딧 대표인 테드 골드소프가 지목되고 있다. BC파트너스는 북미-유럽 지역에서 주로 활동하는 영국계 사모펀드로, 운용 자산은 400억달러(약 55조원) 규모로 알려졌다. 골드소프는 투자 전략 총괄 및 기업 인수합병 등을 총괄해왔다.

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LIV골프는 사우디아라비아국부펀드(PIF) 지원을 받아 2022년 6월 출범했다. PIF는 올해까지 LIV골프에 53억달러(약 7조3000억원) 이상을 투자했으나, 지난해까지 LIV골프의 누적 손실액은 14억달러(약 1조9436억원)에 달하는 것으로 드러났다.

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이번 계약을 통해 LIV골프는 내년 이후에도 투어 운영을 자신하고 있다. 그러나 손실 속에서도 영향력 확대를 이유로 투자를 계속해왔던 PIF와 달리, 사모펀드계 투자자가 비슷한 투자 행보를 보일지에는 물음표가 이어지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com