역대급 폭염 뚫은 준우승, 그 비결은 스포츠마케팅…'선택과 집중' 까스텔바작 고효율 전략 눈길

사진제공=까스텔바작

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[스포츠조선 박상경 기자] 지난 9일 제주 서귀포 테디밸리 골프앤리조트에서 막을 내린 KLPGA(한국여자프로골프)투어 제주 삼다수 마스터스.

최종 라운드에서 단연 눈길은 끈 건 준우승을 차지한 문정민이었다. 3라운드까지 6언더파로 톱10 바깥이었던 그는 최종 라운드에서만 버디 8개(보기 1개)를 기록, 7타를 줄이는 활약을 펼쳤다. 체감 온도가 30도 중후반을 넘나드는 가운데 우승자 장은수를 1타차까지 몰아 붙인 문정민의 활약상은 눈길을 끌기 충분했다.

이날 문정민의 활약 비결은 기능성 의류였다. 문정민은 이날 후원사 까스텔바작이 제작한 니트 소재 반팔 티셔츠를 골라 착용, 경기력에 큰 도움을 받을 수 있었다. 문정민의 활약 속에 해당 라인업 의류는 전년 동기 대비 약 15%의 판매율 상승을 보이고 있다.

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사진제공=까스텔바작

까스텔바작은 올해 고효율 스포츠마케팅 전략을 펼치고 있다. 단순 스타 마케팅 대신 철저한 성과 분석과 잠재력 중심의 선수 발굴, 후원 체제로 전환 하면서 마케팅 효율을 극대화 했다. 이런 노력은 투어 전반에서 고르게 나타나고 있다. 문정민 뿐만 아니라 올해 첫 계약 후 꾸준히 KLPGA투어 상위권 성적을 유지 중인 유서연2, 지난해 KPGA(한국프로골프)투어 골프존오픈 우승자 박성국이 대표 주자다. 이들 외에도 까스텔바작 매니지먼트 1호 선수 출신으로 올해 KLPGA투어 개막전 우승을 차지했던 임진영을 비롯해 이소유(이정민2), 신이솔 등 성잠 잠재력이 높은 유망주를 발굴했다. 단순 의류 후원에 그치지 않고 진정성 있는 인도스먼트 활동으로 선수들의 활약을 뒷받침 하고 있다. 이밖에 전국에서 레슨 활동 중인 KPGA 프로들을 지원하는 파트너 프로그램도 시행해 국내 골프 산업 저변 확대 및 선수 육성이라는 상생 가치를 실현해왔다.

형지글로벌 최광호 마케팅팀장은 "효율적 예산 운용 속에 선수들의 선전과 기능성 제품이 시너지를 내며 실제 매출 및 브랜드 이미지를 동시에 높이고 있다"며 "앞으로도 내실 있는 스포츠마케팅을 통해 기업 수익성 제고 뿐만 아니라 골프 산업 발전에 기여할 수 있는 모범적 마케팅 모델을 이어갈 것"이라고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com