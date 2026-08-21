임성재, 기적의 사나이가 될 것인가...출발이 좋다, PO 2차전 1R 선두와 3타차

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 출발이 좋다!

임성재가 8년 연속 투어 챔피언십 무대에 진출할 수 있는 발판을 마련했다.

임성재는 21일(한국시각) 미국 벨러리브컨트리클럽에서 열린 PGA 투어 플레이오프 2차전 BMW챔피언십 1라운드에서 버디 5개, 보기 2개를 기록하며 3언더파를 기록했다.

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공동 12위. 하지만 1라운드라 선두권에 많은 선수가 몰려 12위이지, 공동 선두 그룹과는 단 3타 뒤진 상황이다. 충분히 만족할만한 라운드를 했다.

꾸준함의 대명사 임성재는 지난 7시즌 동안 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에 출전했다. 투어 챔피언십은 페덱스컵 랭킹 상위 30위 이내 선수들만 출전하는 꿈의 무대.

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임성재는 올시즌 부상으로 인해 시즌 출발이 늦었다. 우승도 없었다. 때문에 마지막에 플레이오프에 나갈 수 있을까 걱정도 됐지만, 기어이 페덱스컵 랭킹 70위 안에 들며 플레이오프 1차전에 나섰다. 그리고 플레이오프 1차전 공동 5위로 순위를 끌어올려 상위 50명이 출전하는 2차전에도 출격할 수 있게 됐다.

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임성재는 이번 대회에서 공동 6위 또는 단독 7위 성적을 거둬야 투어 챔피언십에 나갈 수 있는 상황이다. 1라운드 나쁘지 않은 경기력을 보였기에 충분히 도전 가능하다.

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공동 1위가 무려 5명이다. 슈퍼스타 로리 맥킬로이를 비롯해 개리 우들랜드, 윈덤 클락, J.J.스펀, 크리스 고터럽이 6언더파로 선두 그룹을 형성했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com