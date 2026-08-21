국가대표, KPGA 신인왕 출신 전도유망 골퍼...왜 20대 젊은 나이에 은퇴를 선택했나

사진=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "골프에 대한 열정이 많이 줄었다."

KPGA 투어 1승, 그리고 신인상 출신의 젊은 골퍼는 왜 이른 은퇴를 선언했을까.

솔라고CC에서 열리고 있는 동아회원권그룹 오픈은 김동은의 투어 은퇴 무대가 됐다. 김동은은 2라운드까지 4오버파를 쳤다. 일몰로 경기가 중단돼 2라운드가 종료되지 않았지만, 사실상 컷 탈락할 성적. 그렇게 은퇴 인터뷰를 했다.

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김동은은 국가대표 상비군, 국가대표 출신의 전도유망한 골퍼였다. 2021 시즌 KPGA 투어에 데뷔해 그해 군산CC오픈에서 우승하며 신인상까지 받았다. 하지만 30세가 되기도 전, 짧은 투어 생활을 마치고 투어 프로 타이틀을 정리하게 됐다. 다음은 동아회원권그룹 오픈 대회를 마친 김동은과의 일문일답.

-이번 대회를 끝으로 은퇴를 결심한 계기가 있다면?

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몇 년 전부터 골프에 대한 열정이 많이 줄고 있다는 것을 스스로 느끼고 있었다. 전만큼 열정이 큰 상태에서 투어를 뛰는 것이 아니라면 이 생활을 굳이 이어갈 필요가 없다는 생각을 했다. 도전해보고 싶은 것들도 많고 다른 직업을 가지기에 충분한 나이라고 생각한다.(웃음) 여러 가지 도전해보려고 마음을 먹었다.

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-KPGA 투어프로로 보낸 시간들을 돌아본다면?

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주니어 시절부터 따지면 20년 정도 골프 선수 생활을 했다. 국가대표도 하고 KPGA 투어에서 신인상을 수상하기도 했고 KGPA 투어 통산 1승도 가지고 있다. 돌이켜보면 운도 좋았고 행복했던 선수 생활을 한 것 같다.

-가장 기억에 남는 순간을 꼽는다면?

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아무래도 첫 우승을 했던 2021년 'KPGA 군산CC 오픈'인 것 같다. 투어 데뷔 두번째만에 우승을 하기도 해서 그런지 가장 먼저 떠오른다.

-은퇴를 앞두고 마지막 홀을 끝낸 기분은?

전반 17개 홀을 돌 때는 특별히 다른 느낌이 없었는데 마지막 홀 티샷에서는 '이제 정말 끝이구나'하는 생각이 들었다. 마지막 홀에서 버디를 하고 싶었는데 볼을 붙여놓고도 퍼트가 안들어갔다. 버디했으면 더 좋았을 텐데 아쉽다.(웃음)

-앞으로의 계획은?

다양한 것에 도전해보려고 한다. 지금은 할줄 아는 것이 골프밖에 없다. 골프와 관련된 다른 분야의 일을 하려고 하는데 지식이 아직 없기 때문에 잘 알아보고 공부하는 것을 가장 먼저 해야 될 것 같다. 레슨은 하지 않을 생각이다.

-동료 선수들, 팬들에게 마지막으로 한마디를 하자면?

먼저 동료, 선후배 선수들 모두 앞으로 부상 없이 좋은 플레이 펼쳐서 우승하길 바란다. 그 동안 응원해주신 팬분들께도 이 자리를 빌려 고맙다고 전하고 싶다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com