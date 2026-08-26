'골프광 → 투자자' 농구 GOAT의 변신은 무죄, 내년부터 PGA투어와 새 대회 개최

사진출처=르브론 제임스 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] '성공한 덕후'는 이런 걸까.

르브론 제임스(필라델피아 세븐티식서스)가 PGA(미국프로골프)투어와 손을 잡았다. 미국 ESPN은 25일(한국시각) '제임스가 PGA투어와 손잡고 내년부터 고향에서 새로운 골프 대회를 개최한다'고 전했다. '르브론 제임스 패밀리 재단 인비테이셔널'로 명명될 새 대회는 내년 7월 오하이오주 애크런의 파이어스톤 컨트리클럽 사우스코스에서 이틀 간 펼쳐진다. 애크런은 르브론이 태어난 도시다.

이 대회는 PGA투어 프로그램인 '프로 바운드 파이브'에 참가하는 아마추어 및 프로 선수가 출전한다. 프로 바운드 파이브는 소외계층 출신의 재능 있는 골퍼에게 기회를 주기 위해 2024년 시작됐으며, 톱5 선수에게는 APGA(Advocates Professional Golf Association)투어 출전 자격이 주어진다.

Advertisement

제임스는 "골프는 내 열정이 됐다. 골프가 어떻게 새로운 기회를 열어주고, 관계를 쌓고, 많은 아이들이 알지 못하는 기회를 만들어낼 수 있는지 직접 목격했다"며 "PGA투어와의 이번 파트너십을 통해 패밀리 재단 학생들과 더 많은 이들에게 골프를 소개하고, 꿈을 쫓는 재능 있는 선수를 지원하고, 내게 모든 것을 의미하는 (고향) 애크런에 지속적으로 투자할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

농구 역사상 최고의 선수로 꼽히는 제임스는 소문난 골프광이기도 하다. 틈날 때마다 골프 연습을 하고, 욘 람(스페인)과의 라운드, 자신의 스윙 영상을 공개하는 등 활발한 활동을 펼쳤다. LA 레이커스 소속으로 플레이오프에 나섰던 지난 4월에는 휴스턴 로키츠와의 2025~2026 NBA(미프로농구) 서부 컨퍼런스 플레이오프 4차전을 앞두고 LPGA(미국여자프로골프)투어 셰브론 챔피언십 최종 라운드에 나선 넬리 코르다(미국)를 응원하기 위해 라커룸에서 노트북으로 골프를 보면서 응원 메시지를 남기기도 했다.

사진출처=르브론 제임스 SNS

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com