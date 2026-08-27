"지역제한 No, 중복 출전도 가능" '역대 최대' 5억원 규모, 볼빅의 파격, 전국 파크골프 챔피언십 개최

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]대한민국 대표 골프 브랜드 ㈜볼빅이 국내 파크골프 단일 대회 기준 역대 최대 규모인 '2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십'을 개최하고 본격적인 참가자 모집에 나섰다.

전국 5300여 명의 동호인이 참가하는 이번 대회는 총상금 1억 원과 시상품 4억 원 등 총 5억 원 상당의 파격적 포상이 걸려있다. 파크골프의 저변 확대와 전국 동호인 간의 화합을 위해 기획된 대형 이벤트.

이번 대회는 전라·충청·경상·수도권 등 4대 권역을 순회하는 예선전으로 치러진다.

Advertisement

거주지 제한 없이 원하는 구장을 자유롭게 선택할 수 있으며, 여러 권역 예선에 중복으로 응시할 수도 있다.

예선 일정은 9월 6~7일 충청권(충남 청양 왕진나루 파크골프장)을 시작으로, 9월 13~14일 경상권(경북 성주 참외 파크골프장), 10월 2~3일 전라권(전남 화순 파크골프장), 10월 7~8일 수도권(경기 포천 한여울 파크골프장) 순으로 이어진다.

Advertisement

각 예선을 거쳐 선발된 300명의 정예 선수들은 10월 19일 인천 아시아드 파크골프장에서 최종 결선을 통해 최강자를 가린다. 결선 경기는 채널A를 통해 녹화 중계될 예정이다.

Advertisement

볼빅 용품 사용자를 위한 파격적인 '더블업 혜택'도 눈길을 끈다. 대회 도중 볼빅의 파크골프 클럽과 공을 함께 사용하는 참가자가 순위권에 들 경우 수령 상금이 2배로 증액된다.

Advertisement

참가자 전원에게는 파크골프볼 등 기념품이 지급되며, 현장 추첨 및 수상 결과에 따라 볼빅 파크골프 가방, 모자, 파우치 등 다양한 골프 용품이 제공된다.

볼빅 관계자는 "지역 제한이 없고 중복 참여 기회도 열려 있어 전국의 수많은 파크골프 동호인들에게 뜻깊은 도전의 장이 될 것"이라며 "역대급 상금과 시상품이 걸린 만큼 많은 동호인들의 관심과 참여를 기대한다"고 전했다.

Advertisement

'2026 볼빅 전국 파크골프 챔피언십' 참가 신청은 볼빅 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행 중이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com