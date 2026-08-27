주말만 골프 칠 수 있냐, 평일이 오히려 더 좋다...골퍼들의 선택 변화 '주목'

사진제공=엑스골프

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[스포츠조선 김용 기자] 주말만 날이냐, 평일에 골프 치자!

골퍼들의 라운드 선택이 주말에서 평일로 점차 분산되고 있다. 주말에 집중됐던 골프 수요가 평일까지 확대되면서 예약 패턴에도 변화가 나타나는 모습이다.

골프 부킹 플랫폼 엑스골프(XGOLF)가 2025년과 2026년 6월 1일부터 8월 31일까지의 예약 데이터를 비교 분석한 결과, 올해 평일 예약은 전년 동기 대비 약 39.0% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 주말 예약 증가율은 약 27.4%로, 평일 예약 증가율이 주말보다 11.6%포인트 높았다.

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전체 예약에서 평일이 차지하는 비중도 확대됐다. 지난해 같은 기간 평일 예약 비중은 63.2%였지만 올해는 65.2%로 2.0%포인트 증가했다. 반면 주말 예약 비중은 36.8%에서 34.8%로 낮아졌다.

전체적인 골프 예약 수요가 증가하는 가운데에서도 평일 예약 증가세가 상대적으로 두드러진 셈이다. 과거 주말을 중심으로 라운드 일정을 잡던 골퍼들이 최근에는 요일에 크게 구애받지 않고 자신의 일정과 조건에 맞는 티타임을 선택하는 방향으로 변화하고 있다는 분석이다.

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특히 골프장별로 요일과 시간대에 따라 이용 조건이 다양해지면서 골퍼들의 선택 폭도 넓어지고 있다. 특정 요일에 예약이 집중되기보다는 원하는 지역과 시간대, 이용 조건 등을 비교해 라운드 일정을 결정하는 소비 패턴이 확산되는 분위기다.

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이 같은 변화는 골프 예약 방식이 단순히 '주말 라운드'를 확보하는 데서 벗어나 자신에게 적합한 조건의 티타임을 찾는 방향으로 이동하고 있음을 보여준다. 평일 예약 증가세가 이어질 경우 골프장의 티타임 운영과 요일별 상품 구성에도 변화가 나타날 것으로 예상된다.

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엑스골프(XGOLF) 관계자는 "전체 예약이 증가하는 상황에서도 평일 예약의 증가 폭이 주말보다 크게 나타났다는 점이 눈에 띈다"며 "골퍼들이 특정 요일만을 고집하기보다는 자신의 일정과 이용 조건에 맞춰 보다 유연하게 라운드 날짜를 선택하는 경향이 확대되고 있는 것으로 보고 있다"고 말했다.

한편 엑스골프(XGOLF)는 전국 골프장의 티타임과 이용 조건을 한눈에 확인하고 예약할 수 있는 골프 부킹 서비스를 운영하고 있으며, 골퍼들의 다양한 예약 선택을 지원하고 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com