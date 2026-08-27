시즌 조기 종료 LIV골프, '직원 해고' 구조조정 신호탄…선수들은 과연 남을까

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 올 시즌을 조기 종료한 LIV골프가 직원 대량 해고를 예고했다.

LIV골프 대변인은 27일(한국시각) AFP통신을 통해 "내년에도 투어를 유지하기 위한 대대적 개편의 일환으로 9월 첫 주부터 직원 고용을 종료한다"고 밝혔다. 대상은 명확히 밝혀지지 않았으나, 현재 구성원 대다수가 해고될 것으로 전망되고 있다.

2022년 사우디아라비아국부펀드(PIF) 지원을 받으며 출범한 LIV골프는 개인전 및 팀 순위 방식을 도입하고, PGA(미국프로골프)투어 메이저 대회를 상회하는 상금 규모로 주목 받았다. 하지만 PIF가 올 시즌을 끝으로 자금 지원 중단을 선언한 뒤, 6월 루이지애나 대회에 이어 팀 챔피언십 및 시즌 최종전이었던 이달 말 미시간 대회마저 취소하면서 시즌을 조기 종료했다.

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LIV골프의 스콧 오닐 CEO는 이달 초 PIF를 대체할 새 투자자를 찾았다고 밝혔다. 이 투자자는 뉴욕 대회 기간 LIV골프 소속 일부 선수들과 만났고, 이들 중 일부에게 지분 투자를 요청한 것으로 알려졌다. 투자자의 구체적 실체는 드러나지 않았으나, 영국계 사모펀드인 BC파트너스가 유력한 대상으로 지목되고 있다.

직원 대량 해고로 LIV골프 내 선수들의 불안감도 커질 것으로 보인다. LIV골프가 새 시즌 개최를 자신하고 있으나, 이전에 비해 대회 수나 상금 규모가 크게 줄어들 것이라는 전망이 이어지고 있다. 그동안 간판으로 활약했던 욘 람(스페인)의 출전 가능성이 불투명한 가운데, 브라이슨 디섐보는 유튜브 활동에 주력하면서 메이저 대회만 출전하는 방식을 취할 수도 있다는 전망이 나왔다. 일부 선수들은 내년부터 DP월드투어(유러피언투어)로 이동할 조짐도 보이고 있다.

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PGA투어는 LIV골프 선수들을 받아줄 생각이 없는 눈치. 브라이언 롤렙 CEO는 최근 인터뷰에서 LIV골프 선수 복귀를 위한 프로그램 운영 계획에 대해 "없다"고 선을 그은 상태다. PGA투어는 내년 정규시즌 33경기 및 플레이오프 3경기 등 투어 일정을 밝힌 상태다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com