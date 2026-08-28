"어딜 손대!" 女 폭행 연상 섬뜩 광고…美골프 콘텐츠 뭇매, PGA도 손절 움직임

사진출처=굿굿골프 영상

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[스포츠조선 박상경 기자] 재치의 영역으로 받아들이기엔 무리가 있는 설정이었다.

골프 콘텐츠 플랫폼으로 출발해 PGA(미국프로골프)투어 신규 타이틀 스폰서가 돼 화제가 됐던 '굿굿 골프'가 논란의 광고로 뭇매를 맞고 있다. AP통신은 28일(한국시각) '굿굿 골프가 부적절한 광고 영상으로 인해 골프용품 업체 캘러웨이와 파트너십이 종료됐고, PGA투어 타이틀 스폰서 자격도 박탈됐다'고 전했다.

이번 논란은 굿굿 골프가 캘러웨이와 협업으로 새롭게 출시한 드라이버 광고 때문. 굿굿 골프 출연진 여성이 골프백에 꽂힌 드라이버를 만지려 손을 뻗는 순간, 굿굿 골프의 공동 창립자 중 한 명인 개럿 클라크가 급히 달려와 이 여성을 몸으로 밀친 뒤 "내 드라이버에 손대지 마"라는 경고를 날린다. 영상이 공개되자 미국 현지에선 가정 폭력이 연상된다는 비난이 폭주했다.

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굿굿 골프는 반나절 만에 해당 영상을 삭제했고, 클라크가 직접 나서 "특정 인물에 집착하는 내용을 담은 영화 '옵세션'을 패러디한 것"이라고 해명했다. 그러나 '여성 폭력을 희화화 했다'는 비난만 더 거세지고 있다.

결국 캘러웨이는 굿굿 골프와의 협업을 종료하고, 여성 폭력 방지 단체에 100만달러(약 13억원)를 기부하겠다고 급히 진화에 나섰다. PGA투어도 오는 11월 텍사스주 오스틴에서 열릴 대회 명칭을 '굿굿 챔피언십'에서 '오스틴 챔피언십'으로 변경해 치르기로 했으며, 굿굿 관련 상품도 모든 매장에서 회수하기로 했다. 골프 용품 소매업체인 골프갤럭시 역시 굿굿 골프와의 스폰서십 계약을 철회하기로 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com