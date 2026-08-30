"신들린 경기였다" '8언더 폭풍타' 신다인, 1년 전 첫승은 '운'이 아니었다..사상 첫 2연패[KG레이디스오픈]

신다인 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 우승 축하 물세례

신다인 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 우승 트로피

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[스포츠조선 정현석 기자]신다인(25·요진건설)이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈 역사상 최초로 타이틀 방어에 성공하며 통산 2번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

신다인은 30일 경기도 용인시 써닝포인트 컨트리클럽(파72·6899야드)에서 열린 제15회 KG 레이디스 오픈(총상금 10억 원, 우승상금 1억 8000만 원) 최종 4라운드에서 버디 9개와 보기 1개를 묶어 8언더파 64타 맹타를 휘둘렀다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 신다인은 2위 박혜준(14언더파 274타)을 3타 차로 제치고 우승을 차지했다.

신다인 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 우승 인터뷰

지난해 이 대회에서 생애 첫 승을 거뒀던 신다인은 올 시즌 첫 승과 함께 15회째를 맞이한 본 대회 최초의 '2년 연속 우승자'이자 '다승자'로 이름을 올렸다. KLPGA 투어 역사상 생애 첫 우승을 차지한 대회에서 타이틀 방어에 성공한 것은 역대 8번째 기록이다.

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이번 우승으로 신다인은 웰컴저축은행 대상포인트 순위를 27위에서 12위로 끌어올렸고, 상금 순위 역시 39위에서 19위로 점프했다.

5홀 연속 버디쇼와 위기 극복 "스스로도 깜짝 놀란 신들린 경기"

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공동 선두로 최종 라운드를 출발한 신다인은 초반부터 매섭게 몰아쳤다.

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3번 홀(파5) 첫 버디를 시작으로 7번 홀(파4)까지 무려 5개 홀 연속 버디를 낚아채며 단독 선두로 치고 나갔다.

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경기 후 신다인은 "스스로도 깜짝 놀랄 정도로 '신들린 경기'였다. 퍼트가 계속 들어가면서 좋은 흐름을 탔고, 오늘만큼은 아무도 말릴 수 없는 플레이를 한 것 같다"며 놀라워했다.

신다인 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 10번홀 티샷

위기도 있었다.

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9번 홀(파5)에서 티샷이 왼쪽 ??막 향하며 1벌타를 받았고, 세 번째 샷마저 러프에 빠져 결국 보기를 범했다. 2위와의 격차가 1타 차로 줄어들며 추격을 허용했던 순간.

신다인은 "그 순간 '역시 우승을 쉽게 주지는 않는구나'라는 생각이 들었다. 경기 중간중간 손이 떨릴 정도로 긴장했었다"고 솔직한 심경을 털어놓았다.

하지만 든든한 조력자가 옆에 있었다. 신다인은 "6월부터 함께하고 있는 캐디 오빠가 '지금까지 많이 벌어놨으니 이 홀은 내주고 다음 홀부터 다시 집중하자'며 '즐기면서 우리 것만 치자'고 다독여줬다. 덕분에 흔들리지 않고 다시 플레이에 집중할 수 있었다"며 고마움을 전했다.

캐디의 조언으로 페이스를 되찾은 신다인은 후반 10번 홀과 11번 홀에서 연속 버디를 낚으며 분위기를 반전시켰고, 15번 홀과 17번 홀에서도 버디 퍼트를 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다.

박혜준 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 3번홀 그린 파악

첫 타이틀 방어로 증명한 실력, 부상 차량은 "오빠에게 선물"

이번 우승의 의미는 더욱 특별하다.

지난해 우승이 연장전 '도로 협찬'이라는 진풍경 속에 만들어진 '깜짝 우승'이었다는 시선을 완전히 씻어냈기 때문이다.

신다인은 "지난해 우승이 예상치 못했던 우승으로 알려지다 보니 '한 번만 우승할 수 있는 선수'라고 생각하실 수도 있겠다고 느꼈다"며 "그래서 언제 우승해도 이상하지 않을 실력을 갖춘 선수라는 것을 증명하고 싶었고, 이번 타이틀 방어를 통해 그 모습에 한 걸음 더 다가간 것 같아 기쁘다"고 말했다.

시즌 초반 겪었던 스윙 고민에 대한 비하인드도 전했다.

"시즌 초반 컷 탈락이 이어져 스윙을 보편적인 형태로 바꿔야 하나 고민했지만 오히려 경기력이 떨어졌다"던 신다인은 "지도해 주시는 프로님께서 '세계적으로도 충분히 존재하는 형태의 스윙이며 나만의 장점이 있다'고 격려해 주셨다. 그 말을 듣고 내 스윙을 믿고 타이밍에 집중하면서 안정감을 되찾았다"고 밝혔다.

서교림 제15회 KG 레이디스 오픈 FR 2번홀 그린 파악

지난해 우승 부상으로 받은 차량을 아버지에게 선물해 화제를 모았던 신다인은 올해 부상 차량의 주인도 이미 정해뒀다.

신다인은 "올해는 오빠에게 선물할 생각이다. 오빠가 차량이 없어서 대회 전부터 나 줄거냐고 물었는데, 실제 우승을 한 만큼 오빠에게 줄 것 같다"며 웃어 보였다.

마지막으로 신다인은 "이번 우승은 나 혼자 만든 것이 아니라 현장을 찾아 응원해 주신 팬클럽과 많은 분의 응원 덕분"이라며 "이번 우승에 만족하지 않고 남은 시즌 꾸준한 경기력으로 시즌 2승까지 꼭 도전해보고 싶다"는 당찬 포부를 밝혔다.

한편, 시즌 5승과 3주 연속 우승에 도전했던 서교림은 최종 합계 12언더파 276타로 공동 5위로 대회를 마쳤다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 아마추어 양윤서는 공동 20위(8언더파 280타)를 기록했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=KLPGA