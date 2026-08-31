13년 만에 日서 정상 '우뚝' 이상희…그가 가장 먼저 떠올린 건 아버지였다

사진제공=JGTO

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[스포츠조선 박상경 기자] "마침내 우승 트로피를 들고 아버지를 찾아뵐 수 있게 돼 더욱 뜻깊다."

JGTO(일본프로골프투어) 첫 정상에 오른 이상희(34)의 소감이다. 이상희는 30일 일본 후쿠오카현 이토시마시의 게야골프클럽(파72·7293야드)에서 펼쳐진 JGTO 산산 KBC오거스타(총상금 1억엔·약 8억6000만원) 최종라운드에서 보기 없이 버디 7개로 7언더파 65타를 적어냈다. 최종합계 23언더파 265타가 된 이상희는 호소노 유사쿠를 3타차로 따돌리며 우승 상금 2000만엔(약 1억7000만원)의 주인공이 됐다.

이상희는 2012년 JGTO 퀄리파잉 토너먼트 수석 통과 이듬해부터 한국과 일본을 오가며 프로 생활을 해왔다. 2022년엔 이 대회에서 15언더파 273타로 가와모토 리키에 1타차 뒤진 준우승에 그친 바 있다. 일본에서 항상 정상급 기량을 선보였으나, 8차례 준우승에 그치는 등 유독 우승과는 연을 맺지 못했다. 이번 대회에서 한을 풀면서 2017년 GS칼텍스 매경오픈 이후 9년 만이자 프로 통산 5승에 성공했다. 한국 선수가 JGTO 단독 주관 대회에서 정상에 오른 건 2023년 송영한 이후 3년 만이다.

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이상희는 "JGTO에서 번번이 우승 문턱에서 아쉬움을 겪었는데, 드디어 결실을 맺은 것 같아 기쁘다"고 말했다. 이어 "한국이나 일본에서 우승 경쟁을 하면서 결과에 대한 생각이 앞서 아쉬움을 남기곤 했다. 이번에는 내가 할 수 있는 일에만 집중하려 했다. 그런 마음 가짐이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 덧붙였다. 또 "2023년 아버지가 돌아가신 뒤 꼭 우승컵을 (묘소에) 보여 드리겠다고 약속했다. 그 약속 때문에 우승 집착이 생기기도 했지만, 이번에는 결과에 대한 생각을 내려놓고 내가 할 것에 집중했다. 마침내 우승 트로피를 들고 아버지를 찾아뵐 수 있게 돼 더욱 뜻깊다"고 남다른 감회를 드러냈다.

이상희는 "이번 우승을 계기로 한국에서도 다시 우승하는 것이 목표"라며 "좋은 흐름을 이어가 계속해서 새로운 우승을 만들어가고 싶다. 다가오는 신한동해오픈에서도 좋은 결과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com