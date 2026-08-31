헉, 우승 없이 번 상금이 무려 140억...한국인 최초라 더욱 값지다

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[스포츠조선 김용 기자] 우승 없이 번 돈이 무려 140억원이라니….

김시우가 한국인 남자 골퍼 최초로 PGA 투어 한 시즌 상금 1000만달러 돌파라는 금자탑을 세웠다. 우승 없이 일궈낸 기록이라 더욱 대단하다.

김시우는 31일(한국시각) 이스트레이크골프클럽에서 막을 내린 PGA 투어 플레이오프 최종전 투어챔피언십 최종 4라운드에서 1언더파를 기록했다.

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김시우는 4라운드 합계 9언더파를 기록하며 공동 14위로 대회를 마감했다. 김시우는 이번 최종전을 앞두고 상금 973만5444달러를 기록해, 1000만달러 돌파 여부에 관심이 집중됐는데 공동 14위라는 나쁘지 않은 성적으로 상금 53만6520달러를 더하게 됐다. 이로써 올시즌 누적 상금은 1027만1694달러가 됐다. 한화로 약 140억원이라는 엄청난 금액이다.

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한국인 선수가 PGA 투어에서 한 시즌 1000만달러 이상을 번 건 김시우가 처음이다. 김시우는 올해 우승은 없었지만 24회 출전 대회 중 11번이나 톱10에 드는 꾸준함을 과시했다. 플레이오프 첫 관문인 1차전 세인트주드챔피언십에서도 단독 2위를 기록해 216만달러를 벌어들였다. 컷 탈락은 단 한 번 뿐.

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여기에 올시즌 페덱스컵 포인트 랭킹도 최상위권이기에 여기에 대한 보너스도 어마어마한 금액을 수령할 것으로 보인다.

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한편, 이번 대회 우승은 '세계랭킹 1위' 무결점 골퍼 스코티 셰플러가 차지했다. 최종 16언더파 우승으로 우승 상금 1000만달러를 받게 됐다. 셰플러는 개인 통산 상금 1억3039만661달러를 기록, '골프 황제' 타이거 우즈의 1억2099만166달러를 넘어섰다. PGA 투어 역대 상금 1위.

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김주형은 김시우와 함께 공동 14위로 대회를 마감했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com