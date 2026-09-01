'메이저 제패+4승 선착' 진격의 서교림, 후원사도 신바람. 삼천리그룹 전 외식 브랜드, 고객 감사 이벤트

23일 경기도 포천 포천힐스 컨트리클럽(파72)에서 열린 BC카드·한경 제48회 KLPGA 챔피언십에서 우승을 확정한 뒤 눈물을 흘리고 있는 서교림. KLPGA 제공

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[스포츠조선 정현석 기자]올시즌 최고 화제를 모으고 있는 서교림의 메이저 대회 제패와 시즌 4승 달성에 소속사가 화답했다.

서교림 후원사 삼천리그룹이 대대적인 고객 사은 이벤트에 나선다.

삼천리그룹은 서교림의 'BC카드·한경 KLPGA 챔피언십' 우승을 기념해 9월 1일부터 7일까지 일주일간 그룹 외식 사업 부문(SL&C)의 전 매장에서 '지도표 성경김' 증정 프로모션을 진행한다.

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연장 승부 끝 메이저 첫 왕좌… 삼천리 스포츠단 '시즌 6승' 합작

서교림은 지난달 23일 경기도 포천시 포천힐스CC에서 열린 'BC카드·한경 제48회 KLPGA 챔피언십' 최종 라운드에서 최종 합계 8언더파 280타를 기록, 라이벌 김민솔과 피 말리는 연장 혈투 끝에 버디를 낚아채며 승부에 마침표를 찍었다. 시즌 4승 고지에 선착과 동시에 생애 첫 메이저 타이틀을 품었다.

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삼천리 스포츠단은 서교림의 이번 메이저 제패까지 더해 올 시즌에만 총 6승을 합작하는 기염을 토했다. 그룹의 든든한 후원을 바탕으로 소속 선수들이 필드 위에서 거침없는 상승세를 이어가고 있다는 평가.

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전국 80여 개 외식 매장 '지도표 성경김' 세트 현장 증정

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시즌 4승 선착 대기록을 기념하기 위해 삼천리그룹은 외식 브랜드 전반에 걸친 풍성한 혜택을 마련했다.

이번 프로모션은 Chai797, 차이 딤섬앤누들바, 서리재, 이타마에 스시, 호우섬, 바른고기 정육점 등 삼천리그룹이 운영하는 전국 80여 개 외식 매장에서 일제히 펼쳐진다.

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행사 기간 중 5만 원 이상 식사한 고객을 대상으로 테이블 인원 전원에게 성경식품 대표 브랜드인 '지도표 성경김' 선물 세트(재래 조각김 17g 1봉 + 재래 식탁김 3봉)를 현장에서 증정한다.

삼천리그룹 관계자는 "소속 선수의 뜻깊은 승전보를 그룹 고객들과 함께 나누고자 이번 이벤트를 기획했다"며 "에너지환경, 생활문화, 금융을 아우르는 그룹의 가치를 실현하며 앞으로도 고객에게 사랑받는 기업으로 다가갈 것"이라고 전했다.