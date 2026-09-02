마제스티골프, 창립 55주년 대대적인 '고객 감사 페스티벌' 기획, 스페셜 투어부터 경품까지

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[스포츠조선 정현석 기자]프리미엄 골프 브랜드 마제스티골프가 창립 55주년을 맞아 9월 1일부터 두 달간 'MAJESTY 55th ANNIVERSARY FESTIVAL'을 개최한다.

오는 10월 31일까지 이어지는 이번 페스티벌은 55년간 축적해 온 마제스티골프의 장인정신과 브랜드 헤리티지를 기념하고 고객 성원에 보답하기 위해 기획됐다. 창립 55주년을 상징하는 숫자 '55'를 테마로 제품 구매 고객은 물론 일반 매장 방문객까지 참여할 수 있는 다채로운 프로모션으로 구성됐다.

마제스티골프 클럽 구매 후 정품 등록을 마친 고객을 대상으로 '55주년 스페셜 55 럭키 드로우'가 진행된다. 추첨을 통해 선정된 5명에게는 브랜드 앰배서더 김자영, 김영 프로와 함께하는 마제스티골프 공장 견학 및 골프 투어 참여 기회가 제공된다. 이 외에도 50명에게 한정판 마제스티 항공 커버가 선물로 제공되며, 이벤트 참가자 전원에게는 'MAJESTY Tour Specialized Ball' 1더즌이 증정된다.

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2026년 신제품 구매 고객을 위한 '55주년 스페셜 Offer'도 함께 운영된다. 오는 9월 18일 출시 예정인 55주년 기념 스페셜 에디션 풀세트를 구매하면 전용 캐디백과 보스턴백으로 구성된 골프백 세트를 받을 수 있다. 또한 프레스티지오 14 아이언세트 구매 시에는 캐디백, 드라이버 구매 시에는 보스턴백을 소진 시까지 증정한다.

제품을 구매하지 않아도 참여할 수 있는 매장 방문 이벤트도 마련됐다.

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전국 마제스티골프 공식 취급 매장에서 클럽을 시타한 후 QR코드로 응모하는 '55주년 Golden Chance! 시타하고 룰렛 도전!' 이벤트를 통해 매월 55명을 추첨, 프레스티지오 14 드라이버(1명), 여행용 캐리어(4명), 골프공 1더즌(50명) 등 풍성한 경품을 선사한다.

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한편, 마제스티골프는 고객 접점 확대를 위한 필드 이벤트도 이어간다.

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오는 10월 6일 우정힐스CC에서 고객 초청 프리미엄 브랜드 이벤트인 'MAJESTY INVITATIONAL 2026'을 개최할 예정이다. 라운드와 프로 레슨, 만찬 등으로 구성된 이번 행사의 참가 신청은 9월 10일까지 마제스티골프 공식 홈페이지를 통해 가능하다.