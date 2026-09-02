'무려 1000만원 상당의 경품이…' '골프존마켓 스크린골프 대회' 4일 개막, 마켓+스크린골프 결합

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[스포츠조선 정현석 기자]골프용품 전문매장 골프존마켓이 오는 4일부터 27일까지 열리는 '골프대전' 기간을 맞아 고객 참여형 이벤트인 '골프존마켓 스크린골프 대회'를 개최한다.

골프존마켓이 처음으로 선보이는 이번 스크린골프 대회는 골프대전 기간 동안 고객들에게 직접 참여하는 즐거움을 선사하고 다양한 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

이번 대회는 스트로크를 비롯해 롱기스트, 니어리스트, 다버디 등 다채로운 부문별 시상으로 구성된다. 부문별 주요 경품으로는 캘러웨이 퀀텀 풀세트, 타이틀리스트 GTS 드라이버 등이 준비됐으며, 참가자 전원에게는 골프존마켓 온·오프라인 할인 쿠폰이 제공된다. 총 1000만 원 상당의 혜택이 마련돼 이번 골프대전 고객 행사 중 최대 규모로 진행될 예정이다.

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대회 참가 방법도 간단하다. 전국 골프존파크 매장을 방문해 로그인한 후, 대회모드에서 '골프존마켓 골프대회'를 검색해 참가할 수 있다. 이번 대회는 투비전NX플러스, 투비전NX, 투비전 플러스 시뮬레이터가 설치된 매장에서 진행된다.

골프존커머스 황운태 사업부장은 "매년 개최하는 골프대전을 고객들이 보다 특별하게 즐기실 수 있도록 이번 스크린골프 대회를 준비했다"며 "많은 골퍼분들이 참여해 실력을 발휘하고 풍성한 경품 혜택까지 누리시길 바란다"고 전했다.