이젠 더 이상 최종 라운드에서 떨지 않겠네...두려움 이겨낸 최예림의 감격 첫 우승, 1억8천 그 이상의 가치

사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 엄청난 압박을 이겨내니, 맛볼 수 있었던 달콤한 우승의 맛.

KLPGA의 미녀 스타 중 한 명으로 꼽힌 최예림(27)은 불명예 타이틀이 있었다. 만년 2인자.

그도 그럴 것이 2018년 정규투어에 데뷔한 후 꾸준히 상위권에 이름을 올리는 단단한 골프로 주목 받았다. 데뷔 후 한 번도 시드를 잃지 않은 것이 그 증거다.

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하지만 우승까지 이어지지 않았다. 통산 준우승만 9번. 여기에 그 9번 준우승 중 3번은 연장전 패배였다. 올해 맥콜·모나 용평 오픈에서 연장 접전 끝 김민솔에게 우승을 내줬다. 결국 우승을 앞두고 마지막 승부처에서 멘탈 문제를 극복하지 못하는 것 아니냐는 얘기가 나올 수밖에 없었다.

올해도 우승 빼고 완벽했다. 우승 없이 3억7700만원이 넘는 돈을 벌어 상금 랭킹 9위에 이름을 올렸다. 최근 기세가 매우 좋았다. 직전 3개 대회 공동 3위, 공동 6위, 공동 3위를 기록하며 정말 '우승 빼고' 할 수 있는 건 다 하고 있었다. 최예림은 현역 선수 중 우승 없이 가장 많은 상금을 받은 선수이기도 했다. 통산 상금이 30억원을 훌쩍 넘는다.

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투어를 뛰고 먹고 사는 데 아무 지장이 없을 수입이지만, 프로는 돈이 전부가 아니다. 우승이라는 타이틀을 따내야 진정한 최고 레벨 선수로 인정받을 수 있다.

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최예림이 그 벽을 깼다. 최예림은 6일 경기도 포천시 아도니스컨트리클럽에서 막을 내린 KLPGA 투어 OK저축은행 읏맨 오픈 최종 라운드에서 1언더파를 치며 3라운드 합계 10언더파로 우승을 차지했다. 데뷔 후 239번째 대회 참가 만에 감격의 첫 우승. 우승 상금 1억8000만원을 받게 됐다.

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최예림은 2라운드 종료 후 3타차 단독 선두가 됐다. 최종 라운드를 앞두고, 지난 날 여러 번의 실패가 떠오를 수 밖에 없었을 듯. 그래서인지 최예림은 2라운드 후 "나는 이미 우승한 선수라는 생각을 계속 주입하겠다"고 당찬 각오를 밝혔다.

하지만 말이 쉽지, 그 긴장감과 압박감을 컨트롤 하는 게 쉽지 않았을 것이다. 전반 3언더파를 치며 순항하던 최예림은 후반 14번홀과 16번홀에서 보기를 범하며 흔들렸다. 긴장감 때문인지, 그렇게 정교하던 샷이 계속해서 흔들렸다.

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문제는 베테랑 임희정이 거센 추격을 해온 것. 이날만 6타를 줄이며 최종 9언더파로 최예림을 압박했다. 10언더파까지 떨어진 최예림. 하지만 파3 17번홀과 파4 18번홀에서 극적으로 파를 지키며 1타차 우승을 확정지었다. 그동안 경기력은 꾸준했는데, 마지막 고비를 넘지 못한 징크스를 풀었다. 이렇게 막혔던 혈이 뚫렸으니, 더욱 두려움 없이 우승 사냥에 나설 수 있지 않을까.

최종 라운드 전성기 시절 경기력을 보여준 임희정은 단독 2위를 차지, 시즌 처음 톱10에 이름을 올렸다. 상금도 1억1000만원을 받아 상금 순위를 38위로 끌어올려 시드 걱정을 날릴 수 있게 됐다. 올시즌 4승의 서교림과 치열한 동갑내기 라이벌 경쟁을 펼치고 있는 3승의 김민솔은 다승 균형을 맞추지는 못했지만, 3위로 상금 8000만원을 추가하며 상금 랭킹에서 서교림을 앞서게 됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com