"아니, 배소현이 왜 울어?" '9년·9번 준우승' 최예림, 239경기 만의 첫승에도 무덤덤 "지금부터 시작, 10승, 메이저도..."

최예림 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 우승 축하 물세례

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[스포츠조선 정현석 기자]무려 9년의 기다림, 9번의 준우승이라는 지독했던 '불운의 잔혹사'를 마침내 끊어냈다. KLPGA 투어 통산 239번째 대회 만에 마침내 생애 첫 우승 트로피를 품에 안은 최예림(27)은 정작 담담한 미소를 지어 보였지만, 곁에서 그 고난의 세월을 지켜본 동료 배소현(33)의 눈시울이 먼저 붉어졌다.

최예림은 6일 경기도 포천시 포천 아도니스 컨트리클럽(파72)에서 막을 내린 KLPGA 투어 'OK저축은행 읏맨 오픈'(총상금 10억 원) 최종 3라운드에서 1언더파 71타를 기록, 최종합계 10언더파 206타로 정상에 올랐다. 우승 상금은 1억 8000만 원.

최예림 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 18번홀 우승 확정후 환호

239경기 9번 준우승의 잔혹사 마침표 "눈물보다 덤덤함"

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2018년 정규투어 데뷔 이후 최예림을 따라다닌 수식어는 '꾸준함' 그리고 '아쉬움'이었다. 9년 동안 매 시즌 상위권을 유지했지만, 유독 우승 문턱에서 번번이 무릎을 꿇었다. 역대 KLPGA 투어 통산 최다 준우승 기록(9회)과 세 차례의 연장전 패배는 그에게 훈장이자 짐이었다.

하지만 239번째 도전이었던 이번 대회는 달랐다. 10언더파를 기록하며 마침내 챔피언 조에서 가장 높은 곳에 이름을 올렸다.

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평소 감수성이 풍부해 "우승하면 오열할 것 같다"던 주변의 예상과 달리, 최예림은 우승이 확정된 순간 환하게 웃어 보였다. 최예림은 경기 후 인터뷰에서 "원래 눈물이 정말 많은 편이라 '눈물이 안 멈추면 어쩌지' 상상했는데, 막상 우승하니 눈물은 안 나고 너무 좋다는 생각만 가득하다"며 "늘 우승을 놓치고 집에 가면 자책하느라 잠을 못 잤는데, 이제 두 달은 푹 잘 수 있을 것 같다"고 소감을 전했다.

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배소현 OK저축은행 읏맨 오픈 2R 2번홀 벙커샷

"나보다 더 기다렸던 언니" 배소현과의 특별한 우정

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정작 눈물을 터뜨릴 뻔한 인물은 같은 트레이닝 센터에서 함께 호흡한 '절친한 선배' 배소현이었다.

배소현 역시 정규투어 데뷔 후 오랜 기다림 끝에 통산 첫 승을 거두고 최근 다승자 반열에 오른 만큼, 최예림이 겪었을 마음고생을 누구보다 깊이 이해하고 있었을 터.

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최예림은 "(배)소현이 언니와 트레이너 선생님이 같아서 평소 이야기를 자주 나눴다. 성적이 안 나오고 힘들 때마다 언니가 정말 많이 격려해 줬다"며 "느낌상 언니가 나보다 더 내 우승을 기다렸던 것 같다. 이시우 프로님 팀에 같이 들어가게 되면서 대화도 더 많아졌는데, 진심으로 축하해 주는 마음이 느껴졌다"며 고마움을 표했다.

최예림 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 우승 트로피

이시우 코치와의 만남, 그리고 '퍼트 불안' 극복

이번 우승의 숨은 열쇠는 2주 전 인연을 맺은 이시우 코치와의 만남과 퍼트의 안정감이었다.

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과거 2년 차 시절 쇼트 퍼트 실수로 연장 진출에 실패한 이후 퍼트 불안감에 시달렸던 최예림은 올 시즌 퍼트 레슨을 전면 도입하며 반전의 계기를 마련했다. 여기에 이시우 코치의 심리적 안정이 더해졌다.

최예림은 "프로님과 함께한 지 2주 정도 됐다. 제가 불안해할 때마다 '너 원래 잘하는 선수였다. 조금만 다듬으면 된다'며 마음을 편하게 해주신 게 큰 힘이 됐다"고 전했다.

최예림 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 미디어 인터뷰

"목표는 통산 10승, 이제 잘 하는 선수가 아닌 우승 많이 하는 선수로"

첫 승의 물꼬를 튼 최예림의 시선은 이제 더 높은 곳을 향한다. 웰컴저축은행 대상포인트 3위, 상금순위 3위로 뛰어오른 최예림은 겨울철 체력 보완과 비거리 증대를 통해 다승에 도전하겠다는 포부를 밝혔다.

"지난 9년 동안 '꾸준하게 잘 치는 선수'였다면, 이제는 '우승을 많이 하는 선수'로 기억되고 싶다. 구체적인 목표는 통산 10승이다. 첫 스폰서와의 인연이 깊은 블루헤런(하이트진로 챔피언십) 등 메이저 대회에서도 꼭 정상에 서겠다."

김민솔 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 2번홀 티샷

임희정 OK저축은행 읏맨 오픈 FR 2번홀 티샷

한편 이번 대회에서는 단독 3위(8언더파 208타)를 차지한 신예 김민솔이 상금순위 1위를 탈환했다. 한편, 최종일 선전으로 최혜림과 우승경쟁을 펼치며 준우승(9언더파 207타)를 차지한 임희정은 상금 1억 1000만 원을 수령, 상금 순위를 71위에서 38위로 대폭 끌어올다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=KLPGA