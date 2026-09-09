한국 골프의 전설, 최경주가 토크쇼를 연다는데...어떤 팬들이 행운을 잡을까

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[스포츠조선 김용 기자] 한국 골프 전설, 최경주와 함께 하는 뜻깊은 시간.

KPGA 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 대회 개막을 하루 앞둔 오는 30일, 현대해상은 대회가 열리는 페럼CC 내 VIP 라운지에서 대회의 호스트인 최경주와 골프 팬들이 함께하는 '마음 토크쇼'를 개최한다.

이번 마음 토크쇼는 지난 10년간 최경주와 함께 한국 남자골프의 성장을 지원해 온 현대해상이 팬들에게 감사의 마음을 전하고, 특별한 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 골프 팬들을 대회장에 초청해, 최경주와 직접 대화하며 골프와 삶에 대한 생각을 함께 나누는 시간을 선사할 예정이다.

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마음 토크쇼에서는 최경주의 투어 생활 중 기억에 남는 순간과 중요한 선택 등 골퍼로서의 경험을 비롯해 그 과정에서 얻은 경험과 생각을 진솔하게 나눈다. 참가자들은 평소 최경주에게 궁금했던 질문부터 자신의 골프 경험과 고민을 직접 전하고 이야기를 나눌 수 있다. 여기에 현대해상 최경주 인비테이셔널에 출전하는 일부 선수들도 깜짝 게스트로 현장을 찾아 팬들과 특별한 만남을 가질 예정이다.

현대해상 관계자는 "지난 10년간 현대해상 최경주 인비테이셔널이 꾸준히 성장할 수 있었던 데에는 대회를 찾아주시고 응원해 주신 골프 팬들의 관심과 성원이 큰 힘이 됐다"라며 "이번 마음 토크쇼가 오래 기억할 수 있는 특별한 추억의 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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최경주 역시 "팬들과 직접 만날 수 있는 뜻깊은 자리를 마련해줘 감사하게 생각한다"며 "이번 만남을 통해 제가 얻은 경험을 나누고, 더 많은 분들이 골프에 대한 즐거움을 늘리고 한국 남자골프에 더 관심을 갖는 계기가 되었으면 한다"고 전했다.

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참가자들을 위한 특별한 선물과 프로그램도 준비된다. 참가자 전원에게는 현대해상 최경주 인비테이셔널 대회 1일 입장권과 함께 대회 굿즈와 건강관리기능식품 등으로 구성된 기념품을 제공한다. 행사 마지막에는 최경주 프로와 함께 기념사진을 촬영하고 현장에서 바로 인화해 간직할 수 있는 시간도 마련해 특별한 추억을 더할 예정이다.

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총 10명을 선정하는 '마음 토크쇼'는 골프 팬이라면 누구나 무료로 신청할 수 있다. 참여를 원하는 팬들은 14일부터 20일까지 KPGA와 최경주재단 공식 인스타그램에 공개되는 신청 링크를 통해 지난 10년간 현대해상 최경주 인비테이셔널과 함께한 추억이나 특별한 사연을 접수하면 된다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com