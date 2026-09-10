'파산신청' LIV골프, 안병훈에게도 빚졌다…법원 제출 문서 들여다보니

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[스포츠조선 박상경 기자] 드러난 진실은 예상보다 더 처참했다.

최근 미국 뉴저지주 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청한 LIV골프가 제출한 문서가 공개돼 파장이 일고 있다. 미국 골프닷컴은 9일(한국시각) LIV골프가 챕터11에 따라 제출한 문서를 입수해 공개했다. 골프닷컴은 '챕터11을 신청하는 기업은 가장 많은 빚을 지고 있는 개인 또는 단체 30곳의 목록을 제출해야 한다'며 '서류에 따르면 욘 람(스페인)부터 루카스 허버트(호주)까지 최소 24곳의 채권자에게 각각 100만달러(약 13억원) 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났다'고 소개했다.

최대 채권자로 지목된 람에게 LIV골프가 지불해야 할 돈은 740만달러(약 99억원)로 드러났다. 뒤를 이은 브라이슨 디섐보에겐 570만달러(약 76억원), 더스틴 존슨(이상 미국)에겐 540만달러(약 72억원)의 채무가 있는 것으로 나타났다. 이들 외에도 캐머런 스미스(호주), 아드리안 메론크(폴란드), 티렐 해튼(잉글랜드) 등의 이름이 거론됐다. 올 시즌을 앞두고 창단된 코리안GC에 합류한 안병훈의 이름도 목록에 포함됐다. 이들 모두 LIV골프와 맺은 출전 계약에 따른 보상금을 받지 못한 것으로 풀이된다. 이에 대해 골프닷컴은 '이들이 LIV골프에 합류할 당시 받은 수 억 달러의 초기 계약금과 비교해보면 보잘것 없는 금액이다. 결국 이 채무의 실체가 무엇인지 명확하지 않다'고 지적했다.

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선수 뿐만이 아니다. 지난 5월 부산 기장에서 열린 LIV골프 코리아를 운영했던 IMG미디어 코리아도 채권자 목록에 포함됐다. 당시 대회 전 사우디아라비아국부펀드(PIF)가 LIV골프 자금 지원 중단을 선언한 뒤 국내 개최 실행 여부에 대한 설왕설래가 오간 바 있다. 예년 대비 예산이 축소된 가운데 대회가 치러졌으나, LIV골프가 이를 제대로 정산하지 못하고 있는 상황이 이어지고 있는 것이다. 한국 외에도 IMG 싱가포르 역시 LIV골프로부터 정산을 제대로 받지 못하고 있는 상황으로 드러났다.

LIV골프는 앞서 시즌 최종전이었던 인디애나 대회에 앞서 주요 투자자와 선수 간 프레젠테이션을 실시한 바 있다. 스콧 오닐 CEO가 주요 투자자 실체를 공개하지 않았으나, 이번 챕터11을 통해 영국계 사모펀드인 BC파트너스 신용 투자 부문임이 드러났다. LIV골프는 보도자료를 통해 '다음 단계에 진입하기 위해 법원의 감독 하에 구조 조정 절차에 들어갔다'며 오는 2027년 상반기에 챕터11에서 벗어나기를 희망한다고 밝혔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com