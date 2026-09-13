안병훈이 '파산신청' LIV골프 운명 쥐고 있다? "BC, 선수 계약 동의해야 신규 투자 가능"

[스포츠조선 박상경 기자] 미국 뉴욕주 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청한 LIV골프의 회생 가능성이 주목 받고 있는 가운데, '채권자'인 선수들의 선택에 관심이 쏠리고 있다.

미국 프런트오피스스포츠(FOS)는 12일(한국시각) 'LIV골프의 새 투자자로 밝혀진 BC파트너스의 3억달러 지원 조건에는 오는 10월 14일까지 필요한 수의 선수가 새 계약에 동의하는 것이다. 만약 이 목표가 달성되지 않는다면 투자 약속이 위험에 처할 수 있다'고 전했다.

LIV골프가 챕터11을 신청하며 공개한 채권자 목록 대부분은 선수들이었다. 욘 람(스페인)이 740만달러로 최상단에 올랐고, 브라이슨 디섐보, 더스틴 존슨(이상 미국), 캐머런 스미스(호주), 아드리안 메론크(폴란드), 티렐 해튼(잉글랜드) 등도 이름을 올렸다. 올 시즌을 앞두고 창단된 코리안GC에 합류한 안병훈과 지난 5월 부산 기장에서 열린 LIV골프 코리아를 운영했던 IMG미디어 코리아도 채권자 목록에 포함돼 있다.

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FOS는 'LIV골프가 챕터11을 신청하면서 보유한 현금은 1500만달러에 불과하다. 이에 사우디아라비아국부펀드(PIF)로부터 5000만달러 대출을 받았으며, 법원은 지난 10일 첫 심리에서 이 중 1400만달러를 긴급 운영 자금(DIP)으로 사용하도록 승인했다'고 전했다. 이어 '하지만 상위 30개 채권자에게 6400만달러 채무를 지고 있어 이 자금 만으로는 여전히 부족하다. LIV골프의 총 부채는 5~10억달러 사이며, 이 중엔 미지급된 선수 계약 보장금도 포함돼 있다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

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선수들은 발빠르게 움직이는 모양새다. FOS는 '10월 8일로 예정된 다음 심리를 앞두고 80건의 서류가 제출됐으며, 이 중엔 디섐보와 스미스가 파산 절차 전반에 걸쳐 자신을 대리할 변호사를 선임한 문서도 포함돼 있다. 다른 선수들도 이에 뒤따를 것으로 예상된다'고 전했다.

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LIV골프의 신규 투자자로 지목된 BC파트너스는 다양한 조건을 걸어놓은 상태다. FOS는 'LIV골프가 내년 1월 챕터11을 마치기 위해선 4개월 동안 DIP 및 BC파트너스와의 전반적인 구조조정 합의 등 여러 단계를 이행해야 한다'며 '그 중 가장 중요한 단계는 10월 14일까지 필요한 수의 선수가 새 계약에 동의하는 것이다. 만약 이 목표가 달성되지 않는다면 투자 약속이 위험에 처할 수 있다. BC파트너스는 LIV골프 주요 후원사들로부터 계약 준수 확약도 받아내려 하고 있다'고 설명했다.

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BC파트너스가 LIV골프에 3억달러를 지원하며 차지하는 지분은 45%다. LIV골프는 BC파트너스에 지분 5% 매입 권리를 부여하면서 1억2750만달러를 받지만, 5년 내에 원금에 이자를 붙여 상환해야 한다. 나머지 금액도 지분 10% 추가 매입 권리가 포함된 1억4750만달러 규모의 선순위 우선주, 30%의 지분으로 전환할 수 있는 2500만달러 규모의 후순위 전환 우선주로 구성돼 있다. 골프계 관계자는 FOS에 "BC파트너스의 일반적인 투자 전략 및 기타 펀드 구조와 일치하며, 추가 투자자 유치 여지도 남겨두고 있다"고 분석했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com