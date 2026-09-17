'돌격대장'에게도 LPGA는 높은 벽이었나, 솔직한 고백 "적응보다 내 샷이 문제였다"

사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "적응보다 내 샷이..."

'돌격대장' 황유민이 '돌격 앞으로'를 외치며 하나금융그룹 챔피언십 1라운드를 잘 풀어냈다.

황유민은 17일 경기도 안산 더헤븐CC에서 열린 하나금융그룹 챔피언십 1라운드 오전조로 출발해 2언더파로 경기를 끝냈다. 코스 세팅이 워낙 어려워 2언더파여도 최상위권으로 1라운드를 마칠 것으로 보인다.

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황유민은 11번홀에서 16번홀까지, 6개홀 중 13번홀 파를 제외하고 5개의 버디를 몰아치는 압도적 경기력으로 눈길을 끌었다. 보기 3개가 나와 2언더파로 경기를 마쳤지만, 충분히 만족할만한 성적.

올시즌 LPGA 루키로 힘겨운 시즌을 치르고 있는데, 과연 오랜만에 출전한 국내 대회에서 성과를 낼 수 있을까. 다음은 1라운드 후 황유민과의 일문일답.

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-오늘 경기 소감은?

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오늘 코스가 굉장히 어려웠고 샷도 생각만큼 잘되지 않았다. 그래도 그린 주변에서의 플레이가 정말 잘됐고 위기 상황에서도 파세이브로 마무리하면서 잘 마무리한 것 같다.

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-코스는 어땠나?

전장도 길어졌고 페어웨이도 좁아졌다. 그리고 러프도 길어서 전체적으로 정말 어렵게 느껴졌다.

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-어떤 전략으로 플레이했나?

페어웨이를 반드시 지켜야겠다는 생각으로 플레이하지는 않았다. 러프가 아예 플레이하기 어려울 정도로 긴 것은 아니었기 때문에 티샷을 무리하게 페어웨이에 넣으려고 하기보다는 최대한 멀리 보내고, 짧은 아이언으로 그린을 공략하는 전략을 세웠다. 그리고 중·장거리 퍼트가 잘 들어갔고 긴 거리의 파 퍼트도 두 차례 정도 성공했다. 샷이 좋지 않은 상황에서 쇼트게임과 퍼트로 잘 버텼다.

-올 시즌 LPGA투어에서 기대만큼 성적이 나오지 않았는데, 돌아보면 어떤 부분이 가장 어려웠나?

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미국 무대에 적응하지 못해서 성적이 좋지 않았다기보다는 전체적으로 샷이 너무 좋지 않았다. 지금과 같은 샷 상태였다면 국내에서도 좋은 성적을 내기 어려웠을 것이라고 생각한다. 샷의 정확도가 많이 떨어지면서 티샷이 러프로 갔을 때 버디 기회를 만들기도 어려웠고, 위기 상황에서 세이브하는 것도 쉽지 않아 힘든 시간을 보냈다.

-현재 샷을 교정하고 있는 과정인지?

그렇다. 현재 코치님과 함께 샷을 교정하면서 조금씩 좋아지고 있다. 오랫동안 해왔던 움직임이 몸에 남아 있기 때문에 한 번에 바뀌기는 어렵지만, 천천히 좋아지고 있다는 것을 느끼고 있다.

-샷이 계속 뜻대로 되지 않으면서 멘털적으로도 힘든 부분이 있었을 것 같은데?

샷은 계속 잘되지 않는데 잘하고 싶은 마음은 굉장히 크다 보니 나도 모르게 예민해졌던 것 같다. 특히 샷 미스가 나왔을 때 그런 모습이 많이 나타났다. 나도 그 부분을 느꼈고 캐디와도 이야기를 나누면서 실수가 나오더라도 너무 예민하게 반응하지 말자고 했다.

-쇼트게임은 많이 좋아진 것 같은데?

쇼트게임은 정말 많이 좋아졌다고 생각한다. 벙커샷이나 그린 주변에서의 다양한 샷같은 부분이 많이 발전했다. 지금은 샷만 어느 정도 원하는 수준까지 올라온다면 충분히 좋은 플레이를 할 수 있을 것이라는 자신감이 있다.

-2라운드는 어떤 부분에 중점을 두고 플레이할 계획인지?

오늘 경기 후 샷을 조금 더 점검하고, 내일은 스윙에 대한 자신감을 갖고 조금 더 과감하게 플레이하고 싶다. 그린 주변 플레이가 좋은 만큼 그 부분을 믿으면서 자신 있게 경기하겠다.

-내년 시즌에 대한 기대는?

올해보다는 분명 더 잘할 수 있을 것 같다. 올 시즌 여러 코스를 경험하면서 미국 무대에 대해서도 많이 알게 됐고, 쇼트게임을 비롯해 좋아진 부분도 분명히 있다. 올해 경험한 것들을 잘 살린다면 내년에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com