"못해먹겠어!" 경기 중 백 내려 놓고 도망친 캐디, 대체 무슨 일이?

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] PGA(미국프로골프)투어 경기 도중 캐디가 선수의 백을 내려놓고 퇴장하는 일이 발생했다.

미국 골프채널은 19일(한국시각) 빌트모어 챔피언십에 출전한 알레한드로 토스티(아르헨티나)의 캐디로 나선 클리프 엘리스가 1라운드 전반을 마치기 전 퇴장하는 일이 발생했다고 전했다.

골프채널이 올린 영상에 따르면, 엘리스는 토스티가 세컨샷을 마치고 그린으로 향할 때 백을 메고 나란히 걷고 있었다. 하지만 이내 토스티와 언쟁을 주고 받더니, 백을 내려놓고 조끼를 벗은 채 그대로 코스 밖으로 이탈했다. 토스티는 뒤돌아보지 않은 채 그린으로 향했다. 결국 토스티는 후반 9홀 동안 캐디 없이 경기를 치르는 진풍경이 펼쳐졌다.

Advertisement

이날 토스티는 전반 마지막홀에 가기 전까지 버디 1개, 보기 3개로 2오버파에 그치고 있었다. 하지만 엘리스와 언쟁을 벌인 직후 버디를 성공시킨데 이어, 후반 9홀은 모두 파로 마무리 했다.

사진출처=골프채널 영상

토스티는 경기 후 골프위크의 애덤 슈팍과 나눈 인터뷰에서 "아마 그(엘리스)가 못 따라잡았을 것"이라고 농을 쳤다. 슈팍은 '토스티와 엘리스는 대회 연습라운드 도중에도 언쟁을 벌였다'고 밝혔다. 이들이 왜 다퉜는지에 대해선 밝혀지지 않았다.

토스티는 다혈질적인 선수로 꼽힌다. 2023년 8월 콘페리투어 플레이오프 1라운드에서 품위 손상 행위로 출전 정지 징계를 받았다. 징계 복귀 후 플레이오프 파이널에서 PGA투어 카드를 확보한 뒤에는 18번홀 그린 근처에서 샴페인 한 병을 통째로 비운 뒤 근처 연못에 던져 버린 일화도 있다. 지난해에는 대회 도중 라이언 폭스와 언쟁을 벌였고, 이민우가 경기 지연 행위를 하고 있다고 항의하면서 험악한 분위기를 연출하기도 했다. 올해 발스파챔피언십에서는 캐디에게 '아내가 필요해'라는 문구가 적힌 조끼를 입혀 눈길을 끌기도 했다.

Advertisement

Advertisement

빌트모어 챔피언십 1라운드를 1오버파로 마무리한 토스티는 2라운드에서 버디 4개, 보기 4개로 이븐파를 기록했다. 하지만 중간 합계 1오버파로 결국 컷탈락했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com