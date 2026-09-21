"할머니 앞 우승이라…" 울컥한 챔피언, 시즌 4번째 다승 대열 합류, '리빙 레전드' 박민지, 또 한번의 최초 기록[하나금융그룹 챔피언십]

김민선7 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 축하 물세례

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[스포츠조선 정현석 기자]김민선(23·대방건설)이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저급 대회인 '하나금융그룹 챔피언십'에서 정상에 오르며 시즌 2승과 통산 3승을 달성했다.

김민선은 20일 경기도 안산시 더헤븐 컨트리클럽(파72·6819야드)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다.

최종합계 12언더파 276타를 기록한 김민선은 2위 장은수(8언더파 280타)를 4타 차로 여유있게 제치고 우승 상금 2억 7000만 원의 주인공이 됐다.

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김민선7 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 트로피

김민선7 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 확정후 포즈

지난 4월 '넥센·세인트나인 Masters 2026' 우승에 이어 시즌 2승째. 서교림(4승), 김민솔(3승), 김효주(2승)에 이어 올 시즌 4번째 다승자로 이름을 올렸다.

이번 우승으로 웰컴저축은행 대상포인트는 10위에서 3위로, 상금순위 역시 4위에서 3위로 상승했다.

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단독 선두로 최종라운드를 시작한 김민선은 압박감 속에서도 침착함을 잃지 않았다.

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경기 후 김민선은 "항상 모든 것이 잘될 수는 없다. 실수는 반드시 나오기 마련이기에 피하려 하기보다는 나온 실수를 인정하고 다음 플레이에 집중하려 한 마인드 컨트롤이 큰 도움이 됐다"고 소감을 밝혔다.

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우승을 예감한 순간으로는 14번 홀을 꼽으며 "파 퍼트를 성공시켰을 때 처음으로 '우승할 수도 있겠다'는 생각이 들었다"고 전했다.

김민선7 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 확정후 환호

그동안 샷감에 비해 그린 위 퍼트에서 타수를 줄이지 못해 아쉬움을 남겼던 그는 하반기 들어 퍼트 연습에 집중한 것이 이번 대회 우승의 비결이라고 평가했다.

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"하반기 시작 전 'AIG 위민스 오픈'에 출전하면서 체력 회복에 어려움이 있었다. 그래서 체력적 부담을 줄이고자 퍼트 연습에 집중 투자했는데, 버디 기회를 잘 살려 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했다.

해외 무대 출전에 대해서도 "골프는 샷만 잘한다고 되는 것이 아니라는 점을 느꼈다. 새로운 도전을 좋아해 기회가 된다면 해외 무대에도 도전해 보고 싶다"고 의지를 내비쳤다.

장은수 하나금융그룹 챔피언십 FR 2번홀 아이언샷

김민선은 이번 우승이 가족들에게 큰 선물이 됐다고 덧붙였다. 80대인 할머니가 오랜만에 직접 대회장을 찾은 자리에서 트로피를 들어 올린 그는 "어릴 때 할머니, 할아버지와 함께 살았다. 나에게 부모님 다음으로 소중한 분들이다. 할머니 앞에서 우승하는 모습을 보여드릴 수 있어 정말 기쁘고 뜻깊다"며 감격을 표했다.

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프로 4년 차를 맞이한 김민선은 "기술적으로는 코스 매니지먼트와 샷 컨트롤이 많이 발전했다고 느낀다. 개인 타이틀 욕심보다는 계속해서 나만의 커리어 하이를 만들어가고 싶다. 남은 5개 대회에서도 한 번 더 우승을 추가하고 리더보드 상단에 꾸준히 이름을 올리는 선수가 되겠다"고 차분하게 목표를 밝혔다.

한편, 이번 대회에서 최종합계 6언더파 282타로 공동 4위에 오른 박민지는 KLPGA 투어 역대 최초로 통산 누적 상금 70억 원(70억6262만5000원)을 돌파하는 대기록을 작성했다.

박민지는 "생각해보지 않았던 기록"이라며 "어려운 시기에도 꾸준히 대회를 열어주시고 선수들이 뛸 수 있는 무대를 만들어 주신 분들께 감사드리고 싶다. 후배 선수들이 계속 새로운 기록을 만들어갔으면 좋겠다"며 자신보다 후배들과 한국골프 미래를 앞세웠다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=KLPGA