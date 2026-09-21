"스스로를 돌아볼 수 있었던 시간" '군 복무·3년의 기다림' 골프존 레드베터 아카데미 출신 쳄피언, 연장 끝 통산 3승 달성[골프존 오픈]

신상훈 우승축하

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[스포츠조선 정현석 기자]'준비된 자' 신상훈(28·PXG)이 공백기를 이겨내고 통산 3번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

20일 경북 구미의 골프존카운티 선산 OUT, IN 코스(파71·7109야드)에서 열린 KPGA 투어 '골프존 오픈'(총상금 10억 원, 우승상금 2억 원) 최종 4라운드에서 신상훈은 최종합계 16언더파 268타를 기록, 정찬민(27·CJ)과 동타를 이룬 뒤 2차 연장 접전 끝에 우승을 확정 지었다.

이번 대회 우승으로 신상훈은 2023년 'LG SIGNATURE 플레이어스 챔피언십' 이후 군 입대로 인한 공백을 딛고, 복귀 후 13번째 대회 만에 승수를 추가하며 KPGA 투어 통산 3승을 완성했다.

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우승자 특전으로 KPGA 투어 2년 시드(2027~2028년)와 제네시스 포인트 1000포인트를 획득한 신상훈은 제네시스 포인트 2위(3597.69포인트), 상금순위 6위(4억1507만3590원)로 뛰어올랐다. 또한 제네시스 포인트 상위권자에게 주어지는 'PGA 투어 Q-스쿨 Presented by Korn Ferry' 1차 예선 면제권까지 확보했다.

정찬민 3번홀 버디퍼팅 성공후 갤러리에게 인사

2023년 군 입대 전 마지막 대회 우승에 이어 전역 후 2026시즌 투어에 복귀한 신상훈은 "전반기가 끝난 뒤 콘페리 투어를 다녀오면서 두 대회 연속 컷 탈락해 흐름이 좋지 않았다"며 "하지만 지난주 '신한동해오픈'부터 감각이 돌아왔고 그 좋은 흐름이 이번 주 우승까지 이어졌다"고 돌아봤다.

군 복무 기간에 대해 그는 "실질적으로 골프 연습을 할 수는 없었지만, 스스로를 돌아볼 시간이 많았고 운동할 시간도 많았다"면서 "걱정과 불안감도 있었으나 돌아왔을 때 내가 준비한 방향성에 대해 믿음을 갖고 밀고 나간 것이 좋은 성적으로 이어졌다"고 복귀 후 빠른 시간 내 우승 비결을 전했다.

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10년 이상 소속되어 온 골프존 레드베터 아카데미(GLA)에 대한 고마움도 잊지 않았다.

신상훈은 "고등학교 2학년 겨울부터 성시우 감독님의 지도를 받았고, 골프존 회장님께서 훈련에 전념할 수 있도록 최고의 환경을 만들어 주셨다"며 10년 동안 빠짐없이 훈련할 수 있도록 지원해 준 아카데미 측에 깊은 감사를 전했다.

신상훈 우승 인터뷰

이날 최종 라운드에서 신상훈은 1번 홀 버디 이후 16번 홀까지 파 세이브를 이어가며 신중한 경기를 펼쳤다. 18번 홀(파4) 세컨드 샷 상황에서는 시야가 나무에 가려지자 투온 대신 레이업을 선택해 자신이 좋아하는 거리를 남기는 전략적 접근으로 타수를 지켰다. 연장전에서도 세컨드 샷을 핀 근처에 안착시키며 승부사다운 위기 관리 능력을 발휘했다.

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PGA 투어 무대를 목표로 두고 있는 신상훈은 이번 우승으로 얻은 Q-스쿨 1차 예선 면제권에 대해서도 솔직한 마음을 드러냈다. "1차 예선을 치르려면 KPGA 투어 2개 대회를 포기해야 해서 고민이 컸다. 욕심을 내면 경기에 집중하지 못할까 봐 마음을 비우려고 했는데, 뜻밖에 좋은 기회가 찾아와 욕심이 생겼다"고 밝혔다.

신상훈 18번홀 우승 세레머니

이전에 두 차례 Q-스쿨에 도전했던 경험을 바탕으로 "모든 면에서 철저하게 준비되어 있어야 상위 투어에서 살아남을 수 있다는 것을 배웠다"는 신상훈은 "올해 남은 목표는 부상 없이 시즌을 잘 마무리하는 것, 남은 대회에서 최대한 많은 우승을 추가하는 것, 그리고 플로리다에서 열릴 Q-스쿨 2차 예선을 거쳐 최종 시드를 확보하는 것"이라는 포부를 밝혔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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사진제공=KPGA